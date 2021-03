Etiquetas de vinos: cinco proyectos para la inspiración

En la búsqueda constante de nuevas y mejores soluciones gráficas

El desarrollo de etiquetas de vinos es un ámbito del diseño especialmente complejo. Ya sea por las características únicas del producto o la brutal competencia en los puntos de venta, los especialistas de este sector están abocados a una búsqueda constante de nuevas y mejores soluciones gráficas para potenciar las marcas de sus clientes. En este artículo hemos seleccionado cinco proyectos que por su superlativa ejecución, técnica y fondo conceptual, estamos seguros serán de sumo interés para nuestros lectores. ¡Salud!

Gutpintér, la geométrica abstracta de Adam Vago

El primer proyecto nos llega desde Hungría, de la mano del joven diseñador gráfico Adam Vago. Inspirado en ciertas etapas de artistas como af Klint, Mondrian o De Stijl, Vago compuso un sistema que busca desde un primer momento desmarcarse de la competencia desde una propuesta atrevida, refrescante y original. «El camino de la geometría abstracta me pareció el más emocionante, además era el que mejor satisfacía el brief del cliente». Efectivamente, formas geométricas simples en colores vibrantes, combinadas con pericia, dan vida a las piezas centrales de cada variedad. La propuesta de Vago se completa —y se mejora— con una tipografía elegante de palo seco y un logotipo robusto que potencia la marca.

The Uncommon: muy inglés, muy diferente

El estudio londinense Yes I Do ha sido el encargado de desarrollar la identidad visual de The Uncommon, un vino espumoso cuyo mayor rasgo distintivo —para bien o para mal— es su envasado en lata. El objetivo era conformar un paisaje lo suficientemente sofisticado para sublimar el producto, pero no tanto como para que el público objetivo lo percibiese inaccesible. La solución de Yes I Do fue crear un imaginario de corte artesanal y muy británico. A través de logradas ilustraciones y una ristra de copies en clave de humor, The Uncommon convence. ¡Cheers!

Rompehielo, el canto a la creatividad de Firmalt

En Rompehielo, el equipo creativo de Firmalt acierta de lleno en todo. Desde la inspiración, basada en el canto y la figura del Cenzontle (ave famosa por su repertorio de sonidos) con una narrativa ilustrada sobria y sofisticada; hasta la excelsa ejecución, con detalles en relieve y holográficos para, según confiesan desde el estudio, «hacer que la marca sea aún más encantadora y misteriosa». Una nota especial se merece el delicado troquelado que atraviesa de arriba hacia abajo la parte frontal de la etiqueta. Arriesgado pero funciona.

Prayers of Saints, la propuesta fluorescente de Stranger & Stranger

El estudio neoyorquino Stranger & Stranger, junto al diseñador gráfico e ilustrador colombiano Randy Mora, es el responsable de Prayers of Saints, una edición especial de las famosas bodegas estadounidenses, Saints Sinners. Con unos logrados collages por bandera, la propuesta destaca por su carácter provocador. El personaje central de cada composición, el esqueleto, cobra vida al apagarse la luz gracias al uso de pintura fluorescente.

Dinamite, la explosión de creatividad de 327

El quinto y ultimo proyecto es de 327, el estudio portugués fundado en 2011 por Mafalda Portal. Se trata de Dinamite, una colección de vinos espumantes cuyas tres variedades, se identifican con composiciones creadas usando, una, dos o tres siluetas de cartuchos de dinamitas. Aunque sobrias y elegantes, las etiquetas esconden una sorpresa: al tirar de la mecha de color rojo en uno de los extremos de las dinamitas, el usuario se encuentra que debajo de ellas se pueden ver las especificaciones del producto. Brillante.