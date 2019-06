Experimenta edita el libro de Bernhard E. Bürdek: Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño de producto

La teoría y la práctica deben estar estrechamente relacionadas

Experimenta edita en lengua castellana el libro del escritor y pensador alemán, Bernhard E. Bürdek: Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño de producto. En esta obra, Bürdek analiza cómo y de qué manera la revolución digital ha afectado la práctica y la teoría del diseño en los últimos años. La incorporación de nuevas herramientas, y por sobre todo, una nueva forma de interacción social. El autor pone especial énfasis en evidenciar la íntima relación entre diseño y economía. Y cómo un gran número de diseñadores en todo el mundo trabajan día a día para que los nuevos productos sean cada vez más competitivos, transformando el diseño en un factor decisivo para los usuarios.

“Creo que he demostrado que la teoría y la práctica deben estar estrechamente relacionadas. El abanico de tareas de las que se ocupa el diseño ha cambiado y su práctica ha pasado de ocuparse de productos individuales a complejos problemas sistémicos. Hoy día, son los efectos masivos de la digitalización los que colocan el diseño ante estos desafíos completamente nuevos. No sólo está cambiando la actividad práctica sino muy particularmente la educación, que no puede evitar verse afectada por todos estos cambios”, afirma.

Esta nueva edición a todo color impresa por Gráfica Muriel y que ya puedes conseguir en nuestra tienda online y en puntos de venta autorizados, ha incorporado capítulos que se ocupan de aspectos metodológicos y técnicos, necesarios para comprender el papel del diseño en un mundo en transformación. En este enlace puedes acceder a una extensa entrevista realizada al escritor germano recientemente.