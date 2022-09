For The People crea la identidad de la Universidad Nacional Australiana. Simplemente impecable

Diseño de cátedra – cátedra de diseño

For The People, el galardonado estudio australiano propiedad de Jason Little y Damian Borchok, ha sido el encargado de desarrollar la nueva identidad de la ANU, la Universidad Nacional Australiana, la institución educativa de referencia del país oceánico.

Si bien la ANU no tiene competencia, al menos sobre el papel, el verdadero reto de la gente de For The People era estar a la altura de las circunstancias, y vaya si lo consiguió. En un lenguaje casi estrictamente visual, Little, Borchok y compañía compusieron un sistema robusto, capaz de abarcar cada una de las áreas, sectores, niveles y ramificaciones de una organización de este calibre, y todo con apenas un puñado de elementos. Brutal.

Así, a partir de un logotipo basado en un monograma vetusto heredado del antiguo sistema, se organizaron clusters autosuficientes, unidos por un vuelo estético común. La magia se completa con una paleta escueta pero de gran contraste en la que un ocre es la estrella absoluta.

«Esta nueva identidad le ha brindado a la ANU la oportunidad de reflexionar sobre su historia, conectar con miles de miembros y posibles estudiantes y resaltar qué es lo que los diferencia de otras universidades, reforzando su posición dentro de sus comunidades», comenta Borchok.