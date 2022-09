Gwen Keraval y la ilustración francesa. Un estilo depurado y reconocible

Técnicas e influencias al servicio de la comunicación

Cuando has ilustrado artículos de periódicos universales como The Wall Street Journal, The Washington Post, The Boston Globe, o Los Angeles Times, por dar algunos ejemplos, se puede decir que has tocado techo en esta disciplina. Este es el caso de Gwen Keraval, un talentoso ilustrador francés que, no contento con haberlo hecho todo en el sector editorial, sigue ampliando horizontes. Dueño de un estilo depurado y reconocible, en el que se mezclan diferentes técnicas e influencias, Keraval consigue traducir ideas y conceptos de gran complejidad y comunicarlas de forma eficiente. A continuación os compartimos un puñado de placas para daros una idea de la verdadera dimensión de un creador incansable.