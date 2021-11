Ibrahim Rayintakath nos da la medida de la ilustración india. Talento, color y armonía

Share this...

La nostalgia en imágenes

Ibrahim Rayintakath es uno de los máximos referentes de la nueva ilustración india. Desde su estudio en Bangalore, este talentoso creativo lleva años produciendo piezas técnica y artísticamente sublimes. Su etapa más reciente, donde el granulado marca la pauta, ha conseguido traspasar fronteras y asombrar tanto a la critica especializada como a la comunidad creativa internacional.

Por supuesto, esta fama bien ganada no ha pasado desapercibida por gigantes de diferentes sectores, firmas como NBC, Google, New York Theatre Workshop, Future London Academy o Follow The Money, por nombras apenas algunas, ya se han encomendado a él para comunicar sus productos y servicios.

Compositivamente, las piezas de de Rayintakath destacan por su austeridad. Con apenas elementos es capaz de recrear escenas cargadas de sensaciones. Nostalgia, esperanza, sosiego,… el observador es capaz de percibir un gran abanico de ellas con apenas un vistazo. Brillante. En cuanto a su técnica, que se puede decir, inapelable. Asombra la precisión de sus trazos y los espectaculares degradados.

A pesar de que Ibrahim Rayintakath lleva años en la industria y su estilo está más que asentado, tendiendo en cuenta su vertiginosa progresión y floreciente presente, no es arriesgado decir que aún no hemos visto todo, ni lo mejor de él. Estaremos atentos a más novedades.