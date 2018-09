Ilustración científica: Kronecker Wallis edita los viajes de Alexander von Humboldt

De viaje con Humboldt

La editorial independiente Kronecker Wallis es la responsable de Illustrating Nature. The World Through the Eyes of Alexander von Humboldt, un volumen de 295 páginas (24 x 31 cm), tapa dura y tres idiomas (castellano, inglés y alemán), que recoge el legado gráfico de uno de los científicos más importantes de la historia, Alexander von Humboldt. Además de geógrafo, naturalista y explorador, este científico alemán, nacido en Berlín en 1769, era un notable ilustrador científico, una destreza más que necesaria por aquel entonces debido a la ausencia de tecnología fotográfica. Verdaderos iconos de la ciencia se inspiraron en su trabajo, el propio Charles Darwin leyó sus diarios como preparación para sus viajes. Más de 300 ilustraciones distribuidas en diferentes papeles (gramaje, textura, dimensiones y color) dan cuerpo y alma a esta nueva propuesta de Kronecker Wallis, una editorial que ya nos entregó una magnifica actualización de la obra de Isaac Newton, Opticks. Si los viajes por una Tierra joven y desconocida, de un verdadero explorador como Humboldt pudieran domesticarse y plasmarse en las hojas de un libro, este sería, sin lugar a dudas, el caso.

Actualmente, la reimpresión de Illustrating Nature está buscando financiación en Kickstarter.