Imaginarium of Tears, Maurice Mikkers. La arquitectura de tus lágrimas

Sacar partido a tus lagrimas

Imaginarium of Tears es un proyecto del fotógrafo holandés Maurice Mikkers que retrata, con la ayuda de un microscopio, la particular arquitectura de las lágrimas. Si bien el rigor científico brilla por su ausencia, es revelador el resultado de esta serie fotográfica. Las lagrimas de dolor, amor, tristeza o frustración, son totalmente distintas entre sí. El proyecto tiene al menos un precedente, The Topography of Tears, de la fotógrafa estadounidense Rose-Lynn Fisher, pero a diferencia de éste, la propuesta de Maurice Mikkers ha ido más allá, estética y comercialmente. Por una tarifa que varía de 25 a 300 euros, puedes inmortalizar tus lágrimas en un soporte digital o físico.