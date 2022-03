Las ilustraciones minimalistas de Andrew Joyce. Decirlo todo, con casi nada

Share this...

Entre Inglaterra y Japón

Casi iconográficas, las piezas del ilustrador británico Andrew Joyce, conectan con el observador de inmediato y para siempre. Esta invaluable cualidad de su trabajo se debe en gran medida a una técnica mixta depurada a lo largo de toda una vida dedicada a una disciplina que no espera nada ni a nadie.

Las escenas siempre frescas, son instantáneas llenas de familiaridad, plagadas de elementos reconocibles. Y es justo aquí donde podemos ver otra las marcas registradas de Joyce. A pesar de su descarada apuesta por un esencialismo radical, sus composiciones rebozan de personajes e ingredientes de todo tipo… dramatizados a veces, realistas otras.

Por supuesto, esta ristra de cualidades y calidades no han pasado desapercibidas para compañías tan diferentes entre sí como relevantes en sus industrias: L’oreal, Apple, UNIQLO, Tommy Hilfiger, YouTube, Adidas, Lexus, The New York Times,… y l alista sigue y sigue.

En este articulo hemos reunido un puñado de trabajos para que os hagáis una idea mejor de lo que estamos hablando. Disfrutad.