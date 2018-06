Los fans de Pharrell Williams protagonizan el diseño de su nuevo sitio web

Un diseño de Tal Midyan

A través de su sitio web personal, diseñado por el estadounidense Tal Midyan, Pharrell Williams crea un espacio para que sus seguidores resuman sus 20 años de carrera. Mediante la recopilación de más de 500 obras realizadas por el artista en diversas áreas catalogadas como: música, moda, arte y diseño, television o film, y bien social, los usuarios tienen la oportunidad de registrarse con su cuenta de Facebook y crear una fan card para elegir su proyecto favorito en una categoría determinada. Esa tarjeta se aloja en la homepage y funciona como punto de acceso a más información sobre la obra seleccionada. El diseño no solo permite a Pharrell conocer las preferencias de sus fanáticos, si no que también funciona como destino exclusivo para el estreno de canciones del artista, material del detrás de escena y otras novedades. La creación del sitio web forma parte del portfolio de trabajos de la agencia boutique Five Hundred, fundada por Midyan en Nueva York, quien, actualmente, se desempeña como Director de Arte Senior en Spotify.