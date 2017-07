Los juegos de mesa de Fabio Lopez. Río de Janeiro como campo de batalla

Dos juegos de guerra que ponen en jaque la ciudad carioca

El diseñador brasileño Fabio Lopez ha puesto en jaque la ciudad de Río de Janeiro con sus juegos de mesa. Primero fue el diseño de War in Rio, un juego de guerra —no comercializado y que vio la luz sólo en el ámbito de un blog— que nació en 2007 tras ver la película Tropa de Elite del director también brasileño José Padilha. Su apuesta por situar a Río de Janeiro, sus calles, sus barrios marginales y su gente como escenario principal llevó a que su idea sea objeto de críticas mediáticas sobre la violencia de la ciudad. En 2010, tras la segunda edición de Tropa de Elite, Lopez retomó con más énfasis la idea del juego inicial y diseñó: Bando Imobiliário Carioca, una adaptación del conocido juego Monopoly pero basada en la ciudad de Río de Janeiro con los barrios y favelas como campo de batalla, abordando con ello temas como conquista, invasión, explotación, monopolio, desigualdad o enriquecimiento. El juego se basa en un mapa en el que se detallan episodios donde el jugador recibe o paga por algo.

Salirse de la norma: proyectos que hablan de desigualdad y monopolio

Para Lopez, el diseño de estos juegos —sobre todo de O Bando Inmobiliario Carioca— supuso un reto en el ejercicio de su trabajo, ya que parodia, sarcasmo, dureza, crueldad e ironía no siempre son temas elegidos para llevar a cabo proyectos de diseño. War in Rio y Bando Imobiliário Carioca podrán visitarse a partir del próximo mes de julio en el MUDE, el Museu do Design e da Moda de Lisboa en una retrospectiva sobre el diseño brasileño. Lopez, que trabaja como freelance, participó en la última edición de BID 16, en Madrid en un proyecto sobre la ciudad que da nombre a sus juegos. Durante el 2016 también trabajó en la creación del logotipo Río 2016. Es profesor y coordinador técnico de Tipos Latinos, Bienal de Tipografía Latinoamericana.