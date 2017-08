Los mejores proyectos de los alumnos de IED Barcelona

Gráfico, Industrial, Interiores y Moda

En este artículo repasamos algunos de los proyectos desarrollados por alumnos del IED Barcelona a los largo de 2017 y que, por diferentes razones, entendemos deben ser reseñados. Pasen y vean.

WORDS y Tinami: música y diseño

Entre sus últimos proyectos, y englobados dentro del marco del Sónar+D 2017 celebrado recientemente en Barcelona, WORDS y Tinami son una buena muestra de la innovación y creatividad que caracteriza a IED Barcelona. Ideado por Junior González, Danae Fisher y Milena Roses, WORDS propone una nueva forma de entender, interactuar y crear el sonido, a través de una instalación donde las palabras del público se materializan visualmente y quedan almacenadas junto a las voces del resto de participantes. Acrónimo de This Is Not A Musical Instrument, Tinami es un controlador MIDI, que creado por José Sebastián Narváez Washima puede configurarse a través de la página web antes de ser comprado.

Campaña de comunicación visual: Refugiados

Concienciados con los problemas sociales de los que todos somos testigos, y fieles a la máxima de la escuela, que plantea el diseño como una herramienta de cambio social, los alumnos de IED Barcelona idearon la campaña de comunicación visual del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que tuvo lugar el pasado martes día 20 de junio en Barcelona. Parte del proyecto de final de carrera de Gudmundur Hilmar Tommasson y Artem Nikolaev, Stories make the heart bigger enfatiza la fuerza de contar historias y la complicidad que provoca el storytelling en los ciudadanos.

Campaña Gráfica: Festa Major de Gràcia

El sello de IED Barcelona esta también presente este año en la celebración del Bicentenario de la Fundació Festa Major de Gràcia, a través de la propuesta de la eslovaca Sara Ozvaldic. Inspirándose en la multiculturalidad, la creatividad y el origen popular de las fiestas del barrio de Gràcia, la estudiante ha creado un diseño contemporáneo, dinámico y versátil, que cambia de forma creativa para generar todas las aplicaciones gráficas necesarias para la identidad del Bicentenario.

Food Design: The Red Line

Marcas de productos, como Lékué, son también objeto de estudio por parte de los alumnos de IED Barcelona. De Ari Motomiya, The Red Line plantea una nueva estrategia visual para la firma de productos de cocina, que tiene como objetivo despertar el lado creativo de los usuarios. Bajo el lema “explorar el mundo gastronómico más allá del gusto”, su autor propone acabar con el miedo a lo desconocido y sobrepasar los límites creativos, a través de una fuerte identidad visual que destaque la creatividad culinaria.

Diseño de moda: escaparatismo

Además, durante los pasados meses de Febrero y Marzo, el escaparate de IED Barcelona se convirtió en un espacio dinámico y vivo, donde cada día se creaban nuevas obras de arte. Un trabajo en equipo, en el que estudiantes y profesores crearon 28 piezas como parte de un proceso que durante dos semanas atrajo a multitud de espectadores, culminando en una posterior exposición y la edición de un libro.

