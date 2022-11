Lung-Hao Chiang lo ha vuelto a hacer, esta vez, una edición limitada de café gourmet

Un golpe de efecto

Efectivamente, el diseñador gráfico taiwanés Lung-Hao Chiang lo ha vuelto a hacer, esta vez se trata de un ingenioso diseño de packaging para Take Me To The Mountains, una edición limitada de café gourmet para excursionistas. La clave de la propuesta es sin lugar a dudas la lograda interpretación de una tienda de campaña. Utilizando la propia morfología de la caja y apoyándose en unas desenfadadas ilustraciones, Chiang consigue un golpe de efecto que marca la diferencia. La magia se completa con un ecosistema tipográfico a la altura y un etiquetado sencillo pero efectivo.