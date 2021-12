Maestros del Diseño en América Latina: Luis Almeida (México)

Nacido en México en 1946, y graduado de la licenciatura de arquitectura en 1979, en la Universidad Nacional Autónoma de México, Luis Almeida es un apasionado, dedicado y analítico profesional, con amplio estudio y conocimiento en semiótica y diseño industrial.

En su juventud fue futbolista del equipo de los Pumas, y uno de sus grandes sueños era ser bailarín. Encontró en la arquitectura, la pintura, el cine y la fotografía la conexión con la creatividad. la misma que lo llevó a comprender y expresar sus ideas, para crear muchas de sus identidades corporativas.

Con 50 años de compromiso con la participación profesional, y ética del diseño, Luis ha recibido el Premio Nacional al Arte Editorial (en 1987, 1993 y 1995), el premio Quorum (en 1977 y 1999), y el premio a! Diseño (en 2000 y 2003). Ha sido maestro por mas de 30 años, y sus trabajos se han publicado en México, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia, Brasil, Argentina, Japón y España. Desde el 2000 trabaja en su estudio de diseño y comunicación en la ciudad de México, donde vive actualmente.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la carrera del diseño en tu país? En otras palabras, ¿cuál fue la percepción de este trabajo en ese momento?

Mi formación de diseñador se dio con un recorrido por diversas experiencias que me permitieron avanzar sin saber exactamente que buscaba. Empecé con el estudio de la arquitectura, la cual terminé con Mención Honorífica. Dentro de ese espacio de formación la materia de dibujo me dejó una sensación de insatisfacción, me quedé con ganas de más ejercicios, y por ello me inscribí en el Taller Libre de Pintura de la Academia de San Carlos, lo que duró tres años.

Al finalizar esas dos actividades, la sensación de búsqueda continuaba, por lo que presenté el examen de admisión en Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM (Universidad Autónoma de México) donde, en un periodo de dos años, pude estudiar fotografía y los principios del cine. Confirmé con esto mi curiosidad por la construcción de la imagen y su capacidad de comunicación.

Posteriormente conseguí una beca del gobierno italiano, para realizar un Diplomado en Diseño Industrial, en la Universidad de Florencia, Italia. Después de esta oportunidad de estudio y estancia en Europa, pasé a Francia donde conseguí trabajo en un despacho de diseño gráfico, la Société Look, y tuve la posibilidad de ingresar a la Sorbona, en Paris VII, para hacer un curso de Semiología (Semiótica para los americanos) que en esos años, 1973, comenzaba a consolidarse como una herramienta de análisis del lenguaje de las diversas disciplinas que ocurren en las artes. Tuve la gran oportunidad de asistir, en 1994, al primer Congreso Internacional de Semiología, en la ciudad de Milán, organizado por Umberto Eco.

¿Se reconoció la importancia de este trabajo?

Hablar de reconocimiento en su momento, léase inicio, es difícil porque no había en esos años quien calificara los trabajos de esa profesión, no existía la profesión de diseño gráfico en mi país.

Las primeras escuelas de diseño gráfico aparecen a mediados de los 70. Lo único que puede ser una guía de calificación es que, mis trabajos desarrollados en el año 72, los emblemas del INFONAVIT y el Festival Cervantino (este último, por el que logré trabajar en París) siguen aún vigentes y el próximo año cumplirán 50 años de haber sido creados.

Los reconocimientos vienen a posteriori, cuando el trabajo tiene un tiempo de haber probado su eficacia y que son los mismos que construyen un historial de calidad profesional, que se califica por la obtención de premios. En mi caso el reconocimiento al Mérito en Diseño por parte de: la UNAM, la Universidad Autónoma de Guadalajara y de la Universidad Anáhuac. La designación de Perito en Comunicación Visual por el Colegio de Diseñadores de México. Y varias veces los premios al Arte Editorial y de las Artes Gráficas, dadas por las Cámaras correspondientes. Ganar el concurso del cartel para el Festival Cervantino, contra 460 participantes, y haber creado una polémica nacional por el contenido de la imagen, esto comprueba la eficacia de una comunicación inteligente.

¿Cómo era el entorno cultural del país en ese momento?

El entorno cultural en nuestro país, en lo particular, siempre ha sido alto y máxime con la llegada del exilio español de los años cuarenta. La constitución del Colegio de México y la Editorial del Fondo de Cultura Económica fueron dos instrumentos que nos dieron un gran apoyo para las ciencias y las artes. No fue desgraciadamente en el diseño gráfico, pero fueron dos españoles los que crearon los primeros trabajos en este campo: Miguel Prieto y Vicente Rojo, por allá en el inicio de los años 50. Vicente consolidó, ya en los años setenta, al grupo de diseñadores de la Imprenta Madero, como el Grupo Madero de Diseño y la que yo considero pionera mundial, al dar el servicio integral de diseño, tipografía, formación e impresión, con un trabajo conjunto con trabajadores y diseñadores. Eso nos dio una enorme ventaja al conocer todos los procesos de la producción gráfica en el terreno de la impresión. Diseño y producción unidos constituyen eficacia y ahorro, en tiempo y dinero.

Por entonces, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Crees que con la llegada de los ordenadores has perdido algo, o crees que la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas?

Durante el periodo de los años 1970 a 1985, los trabajos de la Imprenta Madero recorrieron desde la formación con tipos móviles, como la del linotipo, para pasar por las máquinas de escribir IBM de bolita, para cambiar manualmente de tipo y de puntaje.

Posteriormente un sistema de fotocomposición IBM, para llegar a las computadoras Apple II. Lo mismo sucede con los equipos de impresión que se van adquiriendo, a medida que la industrias, como la Heidelberg, desarrollan nuevos sistemas de impresión mas grandes y mas rápidas.

En los siguientes 15 años me integré al taller editorial Redacta, donde realize el diseño revistas y libros de arte. La revista Saber Ver obtiene, en 1994, el premio a la mejor revista cultural del año, dada por la UNESCO, en Paris, Francia.

Los siguientes 20 años los he desarrollado en mi estudio, con el apoyo de haber aprendido, durante 30 años, un oficio que me permite usar el título de Diseñador Gráfico. Esto muestra que nuestro oficio está en permanente evolución, en los medios de producción y por los nuevos caminos de la comunicación visual.

¿Crees que tu trabajo podría haber sido diferente si hubieras tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no cambiaría en absoluto?

No creo que mi trabajo sea diferente en su esencia, han cambiado las formas de producción, pero continuo con el mismo nivel de análisis y de compromiso por lograr “lo mejor con lo menos”. La economía de elementos y la claridad de elementos hacen mejor la comunicación, en menor tiempo y con mayor retención.

En los 90 rediseñé el diario El Nacional, partiendo de cero, esto por los 60 años de antigüedad de las maquinarias, de la edad de los trabajadores, y la reticencia al cambio. Se logró en un tiempo récord (un mes) el cambio, y dos años después el diario recibió el Premio Nacional de Periodismo. Es este un ejemplo de que con los materiales que se tengan, las ideas de proyecto y su mejor aprovechamiento, pueden cambiar la mentalidad si existe un horizonte mayor y una claridad en su objetivo.

Mirándolo ahora, si pudieras, ¿hay algún trabajo propio que hubieras cambiado o hecho de otra manera?

Siempre existe la posibilidad de mejorar o pensar en pulir una propuesta, pero eso es solo material para la reflexión ante trabajos semejantes a resolver.

Hace cinco años la empresa INFONAVIT, al cumplir 45 años de vida, me pidieron hacer un rediseño del mismo, porque el diseño original es obra mía. Le di vueltas y no encontré manera clara de mejorarlo. Le hice solamente una limpieza de trazo, puesto que el original lo tracé con lápiz y escuadras. Finalmente solo modifiqué la letra O del nombre, que tenia inicialmente una tipografía Micrograma, de Letraset: sustituir una letra O, cuadrada, por una O redonda. El cliente revisó el material y terminó por agradecerme, pagarme y responder que le gustaba la version original por ser histórica. La mejoría, que para mí era correcta, para ellos no lo era.

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum y otras, ya que en mi país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en su caso particular?

Las revistas, material indispensable en los años 70, buscarlas en librerías especializadas, compartirlas, copiarlas, etc. Toda una necesidad de información que tuvimos en esa década. En México encontramos revistas como: Novum, Domus, Neue Grafik, Graphis y la inglesa Modern Publicity (donde me publicaron en 1974). En México, con reconocido esfuerzo, la revista Magenta, de Felipe Covarrubias, hizo una gran aportación a la difusión de los materiales gráficos de ese tiempo.

¿El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, parece una trivialización de esta profesión?

El término diseño se aplica a muchas disciplinas creativas y algunas actitudes personales. Se diseña, se moldea, se crea, se compone, etc.

En italiano: disegno, disegnare, es en nuestra lengua: dibujo, dibujar. El design, palabra en inglés que se ha extendido en muchos paises con lo que se califica a las acciones de diseñar. Y esto abarca toda acción creativa en la que buscamos ordenar, acomodar, contrastrar, enaltecer; ámbitos, escenarios, vestimentas, alimentos, Comunicaciones, etcétera.

“Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar” será una frase popular que ilustra la cantidad de funciones humanas que se pueden calificar con el prefijo de la palabra diseño.

Hoy me parece que hay un total desinterés de los jóvenes por la información, el conocimiento, etc. Milton Glaser decía que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no solo por lo que se ofrece sino también por la indiferencia de una parte de los jóvenes ¿Cómo lo ves en comparación con otras épocas?

Información y juventud. Aquí quisiera apoyarme en lo dicho por mi querida amiga Marta Granados: encontramos en los jóvenes una gran cantidad de información, y el problema surge en la diferencia entre cantidad y calidad. Hoy las redes sociales nos ahogan con información, que se desvanece, se desintegra casi inmediatamente y queda sepultada por la siguiente oleada. Permiten a grupos mayores recibir materiales informativos, pero éstos no llegan a consolidarse como conocimiento. Esto es el gran peligro de no consolidar la información y sus contenidos para poder digerir y aprovechar la experiencia que contiene.

La pregunta clásica: si tienes algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores, ¿cuál sería? ¿Y por qué?

Consejo a los jóvenes diseñadores, cuando estamos en el terreno de la comunicación visual:

Diseñar es crear, buscar novedad, evolucionar los mensajes, sintetizar, simplificar, ahorrar, limpiar de otros contenidos, optimizar las formas, hacer más con menos. Todo esto es nuestro compromiso cuando nos calificamos de ser un diseñador. Tengamos, además, una ética profesional, sin límites, para cumplir con nuestra participación social.