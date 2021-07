Maestros del Diseño en America Latina: Moema Cavalcanti (Brasil)

A mediados de la década de 1980 se produjo un cambio radical en la producción de libros en Brasil. Muchas nuevas editoriales surgieron en el mercado, revolucionando no solo la historia de la literatura en este país, sino también el diseño y contenido de sus ediciones, especialmente sus portadas. Entre los diseñadores más activos que surgieron durante este período se encuentra Moema Cavalcanti. Nacida en 1942, en Recife (capital de Pernambuco, noreste de Brasil), Moema se graduó en 1965 en Pedagogía en la Universidad Federal de Pernambuco, donde también estudió la cátedra de dibujo en la Escola de Belas Artes.

Moema fue actriz del Movimiento de Cultura Popular (MCP) y, además de actuar, realizó escenografías, vestuario y el diseño de programas para las obras. En 1968, se trasladó a São Paulo donde, durante cinco años, se desempeñó como Asistente y Directora de Arte en Editora Abril, entonces la mayor editorial de revistas y libros de América Latina.

En 1994 Moema desarrolló toda la identidad visual de los eventos paralelos a la 46 Feria Internacional del Libro de Frankfurt, donde Brasil fue el país homenajeado, creando más de 40 piezas, entre carteles, carpetas y catálogos de libros. En 1997 se incorporó a Silvia Massaro en la oficina Diseño Gráfico. A partir de 2004 comenzó a enseñar en el curso de Diseño en Facamp – Faculdades Campinas (São Paulo), además de participar en talleres en la Universidade do Livro, de la Fundação Editora da UNESP / Universidade Estadual Paulista.

Su trabajo incluye, además del diseño de libros, proyectos de revistas, informes anuales, catálogos de exposiciones, calendarios, carátulas de CD, identidad visual y programas de espectáculos. Moema ha participado en exposiciones individuales y colectivas en São Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Ciudad de México, Brno, Milán y Frankfurt.

En 2019 publicó su libro Moema Cavalcanti – Livre Para Voar, una selección de sus obras de los últimos 50 años.

Gracias a Aventino Alves y Silvia Massaro por todo su apoyo, y también a Kiko Farkas por hacer de puente con Moema.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la carrera del diseño en tu país? En otras palabras, ¿cuál era la percepción de este trabajo en ese momento?

Empecé a pensar en libros viendo (y viviendo con) la biblioteca de mi padre. El fue escritor, periodista, abogado. Tenía muchos amigos escritores que frecuentaban mi casa, entre ellos, escritores de la editorial O Gráfico Amador (una pequeña editora experimental tipográfica fundada por jóvenes artistas e intelectuales de Pernambuco, entre ellos Aloisio Magalhães, considerado el “padre” del diseño en Brasil), libros hechos a mano que me hacían ver a los libros con otros ojos. Realicé mi vocación cuando ingresé a la cátedra de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Pernambuco.

Empecé a hacer teatro en el Movimiento de Cultura Popular (MCP): escenarios, vestuario, programas, carteles, incluso trabajando como actriz. Premiada, por cierto, como Actriz Revelación en un Festival de Teatro promovido por Paschoal Carlos Magno.

A medida que entraba en contacto con los materiales de la escena, trabajaba con colores, formas, dibujos. Empezar a trabajar con el diseño gráfico fue consecuencia de mi experiencia con el teatro. Diseñé los vestuarios para piezas teatrales. No es que me gustara dibujar, no era lo que mejor hacía. Lo que realmente disfrutaba era crear.

En 1968 llegué a São Paulo e ingresé a trabajar como asistente de arte en el grupo de Revistas Técnicas de la Editora Abril.

¿Se reconoció la importancia de este trabajo?

Sí. Fui Directora de Arte en otras publicaciones de Editora Abril. En los casi cinco años que pasé en la editorial, tuve la oportunidad de aprender todo el proceso gráfico industrial de producción de libros y revistas.

¿Cómo era el entorno cultural del país en ese momento?

Según el escritor brasileño Zuenir Ventura, “1968 fue un año que no ha terminado”. Además del gran malestar político, con manifestaciones y rebeliones estudiantiles en Brasil y en todo el mundo, hubo una ruptura en las artes, el movimiento tropicalista en la música, el teatro, las artes plásticas, cambios en las costumbres con el advenimiento de la píldora anticonceptiva, la aparición de obras sobre sexualidad en las editoriales.

Por entonces, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Crees que con la llegada de los ordenadores has perdido algo, o crees que la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas?

La llegada de las computadoras facilitó la realización del trabajo. Cientos de fuentes que reemplazan las hojas de Letraset y las películas Pantone. Programas de publicación que eliminan el pegado. Sin embargo, el proceso creativo sigue siendo el mismo.

¿Crees que tu trabajo podría haber sido diferente si hubieras tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no cambiaría en absoluto?

No cambiaría. Todavía tengo dificultades con la computadora. No podemos huir de esto, sin embargo, tenemos que afrontarlo, de todas formas, hoy trabajo mucho más rápido, porque sé lo que me puede dar la computadora; Yo hago el proyecto y lo hace mi asistente. Hoy hay una vuelta a los gestos, no nos contentamos con trabajar en la pantalla, porque no funciona, no resuelve el problema, según lo que quiero lograr. Hay que trabajar con las manos, sentir y rasgar el papel, aunque después esta imagen pueda ser escaneada. Siempre comienzo con un diseño realizado con un portaminas sobre papel blanco.

Mirándolo ahora, si pudieras, ¿hay algún trabajo propio que hubieras cambiado o hecho de otra manera?

Sí. En la portada de Os Sentidos da Paixão, nunca habría hecho dos puñaladas hoy, sino solo una. La cubierta tiene dos roturas y, en opinión de un crítico, «como hecha por una hoja apasionada afilada por Eros y Thanatos». Pasión, creo que solo tienes una en tu vida, tan abrumadora que solo hay una en tu vida. Es diferente conmigo. Creo que la persona simplemente tiene una gran pasión. Entonces, en realidad, hubiera hecho solo uno en lugar de dos.

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum y otras, ya que en nuestro país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en su caso particular?

Siempre compré el anuario de Graphis y algunos libros sobre diseñadores como Milton Glaser y leí algunas ediciones de la revista Graphis. Recién en la década de 1990 apareció la revista brasileña Gráfica, editada por el diseñador Oswaldo Miranda (Miran), en Curitiba, Paraná (sur de Brasil).

El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, ¿crees que es una trivialización de esta profesión?

En todas las conferencias a las que he asistido, libros, artículos, mesas redondas, etc., no he podido conseguir una definición satisfactoria de diseño. Es un concepto muy amplio. Con la trivialización del término, se me hizo más fácil. La persona pregunta a qué me dedico y le digo enseguida que soy diseñador. Luego dice: “¡Oh, qué hermoso!”. Esta persona ni siquiera sabe lo que hago. Esa palabra tiene un glamour que en realidad no tiene. Luego les digo a mis alumnos: «deshagámonos de esta cosa del glamour, porque esta profesión no lo tiene «.

Creo que hoy existe un total desinterés de los jóvenes por la información, el conocimiento, etc. Milton Glaser decía que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no solo por lo que se ofrece sino también por la indiferencia de una parte de los jóvenes ¿Cómo lo ves en comparación con otras épocas?

En mi época, cuando los jóvenes se graduaban en una profesión, conseguían un trabajo, querían ser independientes, salir de la casa de sus padres. Hoy es más difícil conseguir trabajo. Y parte de ellos constituyen la generación “ni ni”, es decir, ni estudo ni trabajo.

La pregunta clásica: si tienes algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores, ¿cuál sería y por qué?

Enseñé mucho. Por lo general, las personas que están haciendo arte de portada ahora son las personas que salen de los cursos de diseño. Si eligen el diseño gráfico sobre el diseño de productos, ellos quieren saber cómo se hace la portada. Yo digo: “hijo mío, vé a la librería”. Hay dos cosas que la gente no hace: ir a las librerías y, como objeto, tener intimidad con el libro. Así que digo nuevamente: “lee, vé a bibliotecas y librerías y vé al cine”, porque todo mi repertorio de imágenes que tengo para gastar en mi trabajo viene del cine.