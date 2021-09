Maestros del Diseño en América Latina: Peter Mussfeldt (Ecuador)

El diseñador gráfico y artista visual Peter Mussfeldt nació en la ciudad de Berlín, Alemania, en 1938. Muy pronto se enamoró de América Latina, y se mudó a Ecuador en 1962, consolidándose como un pionero -si no el primero- del diseño gráfico en este país.

Su trabajo comenzó a tener influencia en todo Ecuador, trabajando para importantes clientes locales como el Banco del Pacífico y la imagen de las Islas Galápagos, quizá la primera “imagen de país” en todo el mundo, lo que a su vez ayudó a crear la identidad ecuatoriana contemporánea.

Su serie de dibujos “Pájaros”, hecha en 1974, ha sido creada como una catarsis de su interés por la arqueología -otra razón por la que se quedó en Ecuador- cautivado por los diseños precolombinos de hace miles de años. La publicación colombiana Proyecto Diseño le dedicó más de 30 páginas a este proyecto, en su edición de noviembre de 2009.

Peter vive en la ciudad de Guayaquil con su esposa María Mercedes, y es un trabajador compulsivo. Conferencista habitual en eventos de diseño nacionales e internacionales, se dedica en paralelo a sus actividades como docente en la Universidad Casa Grande, a su extensa obra gráfica y a las artes visuales, además de participar en distintas exposiciones y eventos.

Instagram: @mussfeldt.designs.art

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la carrera del diseño en tu país? En otras palabras, ¿cuál fue la percepción de este trabajo en ese momento?Durante mi estudio de Arte en Düsseldorf (Freie Grafik) se formó mi deseo de ir a conocer mundos diferentes. Apliqué en 1962 para una cátedra en las Bellas Artes en Istambul (Turquia) y, antes de recibir una contestación, acepté una invitación para ir al Ecuador.

Recibí esta invitación de un compañero de estudio muy amigo mío, que vivía en Quito, cuyos padres le sugirieron, al terminar sus estudios en la Academia de Dusseldorf, traerme al Ecuador -¡sea como visita o para quedarme!- ¡Me cautivó al instante el Ecuador!

Era el año 1962, vivía en Quito y empecé a diseñar como freelancer para varias empresas. No existía el concepto del diseño en sentido comercial, y mis pocos conocimientos ¡todavía no aportaban nada! Como artista podía morir de hambre. Decidí -para no comprometer mi obra libre- trabajar en publicidad, y conseguir así los medios para poder vivir. Me contrató una agencia como director de arte.

¿Se reconoció la importancia de este trabajo?

En esa época NO, pasaron los años para que se pueda ver en el ambiente diseño con calidad. En realidad, en Ecuador el diseño tampoco estaba muy desarrollado, se fue abriendo el camino. No había entonces contacto con otros países del continente, no sabíamos mucho hasta que, poco a poco, sea por viajes, por revistas, pudimos constatar cuál era nuestra posición frente a los otros países.

¿Cómo era el entorno cultural de tu país en este momento?

Era un ambiente increíble culturalmente, pero… mucha creatividad en obras y casi cero en ventas. Era un tiempo sin ninguna influencia desde afuera, ya que no había comunicación con el mundo. No existía la televisión, ni computación, apenas teléfonos normales, pero no celulares. Entonces uno tenía que inventar todo y creo que eso era mi más valiosa escuela, dependiendo solo de mí, de mi fantasía, ¡de mi creatividad!

Recién, en los años 70´s empezó el interés, y esto debido a que el petróleo cambió la situación económica del país. Hoy existen diseñadores muy globalizados en nuestro país, y otros que encontraron un camino muy propio con definiciones realmente sobresalientes, pero todavía poco conocidos a nivel internacional.

En ese momento, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Crees que con la llegada de los ordenadores has perdido algo, o crees que la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas?

Todo era manual, y había una riqueza en ese trabajo manual, y sí considero que se perdió algo con la llegada de la tecnología; de alguna manera se perdió la esencia del diseño porque se empezó a pensar en cómo realizar obras por medio de las computadoras. Hoy por hoy estamos en una situación diferente, la creatividad está dominando la tecnología y está creando nueva obra.

¿Crees que tu trabajo podría haber sido diferente si tuvieras acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no cambiaría en absoluto?

Lo mío sigue manual y la realización por medio de la computadora. Las nuevas tecnologías no es mi mundo y, a mi edad, eso no va a cambiar, y no deseo que cambie porque perdería mucho de lo que me aporta la experiencia de vivir el proceso de diseñar.

Mirándolo ahora, si pudieras, ¿hay algún trabajo propio que hubiera cambiado o hecho de otra manera?

No lo creo, mi pensamiento es diferente, no pienso en la herramienta, primero pienso en lo básico y así estoy creando antes como ahora. La tecnología es una herramienta, no sustituye la creatividad ni debe hacerlo.

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum y otras, ya que en mi país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en su caso particular?

Mi mundo era absolutamente diferente: soy un niño de la postguerra, encerrado en una parte de Alemania que dominó el comunismo. En mi juventud consciente no tenía ninguna publicación que me pueda dar conocimientos, y ni siquiera cuando podía estudiar arte. En mis 3 años en la escuela de arte de Dresden no teníamos ni idea de lo que pasaba afuera, en el mundo libre.

Por otro lado, en esta escuela tenía dos brillantes profesores, Prof. Schreiter y su esposa, la cual, en los años 20, imprimió con su padre todas las obras gráficas del pintor Oscar Kokoschka, que había sido profesor en Dresden en los años 20. El profesor de tipografía era Frank Franke, un valor de persona, sencillo y de una delicadeza en acercarnos al mundo tipográfico. Perdí totalmente el contacto de esos maestros por mi escape a la Alemania libre. Me enteré posteriormente, años más tarde, que ellos fueron separados a raíz de mi escape y de otros compañeros ¡Ellos fueron demasiado libres en su forma hacia nosotros, no seguían las directrices impuestas ya que nos abrieron puertas creativas, algo que no les fue perdonado!

Después de mi escape del comunismo, me encontré con un mundo que me abrumaba con la riqueza de su creatividad, la cual nos había sido negada.

¿El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, parece una trivialización de esta profesión?

Si… existen horrores que se tildan de diseño moderno, realmente es una trivialización de nuestra profesión.

Hoy me parece que hay un total desinterés de los jóvenes por la información, el conocimiento, etc. Milton Glaser decía que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no solo por lo que se ofrece sino también con indiferencia por parte de los jóvenes. ¿Cómo lo ves eso en comparación con otras épocas?

En parte te doy la razón. En mi rol de docente en la Universidad Casa Grande veo mucha indiferencia, y cuesta despertar en ellos el interés. Pero ese es mi trabajo, ofrecer a los estudiantes ventanas que despierten ese interés hacia una mayor curiosidad por ver lo que se puede alcanzar en el ambiente creativo. Deseo llevarlos a un conocimiento personal, ¡a conocerse a sí mismo y que de esta manera puedan actuar con mayor libertad creativa!

Es una tarea difícil, pero parece que con la edad viene el deseo de apoyar a jóvenes que empiezan. Abrirles direcciones que a mí más bien cerraron en mi tiempo. Estoy feliz cuando un estudiante me puede responder con algo que creció desde adentro hacia fuera y considero ese, un valor muy propio del mismo estudiante.

La pregunta clásica: si tienes algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores, ¿cuál sería? ¿Y por qué?

Naturalmente… dibujen mucho manualmente, practiquen mucho, traten de resolver problemas gráficos sin tecnología y por mera curiosidad, y den más tiempo a la autorreflexión.