Maestros del Diseño en América Latina: Ricardo Rousselot (Argentina / España)

La afición por la caligrafía le viene a Ricardo Rousselot desde muy lejos. Nacido en 1936, de muy niño practicaba con las letras, siguiendo una vocación totalmente desconocida por su entorno en su ciudad natal de Resistencia, Provincia del Chaco, Argentina. Siguió sus estudios en esa ciudad, sin nunca abandonar su afición, y más tarde se establece en Buenos Aires en 1957, y allí si se desarrolla como profesional en el mundo de la gráfica, mundo en el que aún continúa.

Rousselot incursionó en las dos vertientes del oficio, el diseño gráfico y la caligrafía / tipografía, agregando más tarde, la docencia. Se hace difícil separar estas disciplinas, ya que desde un principio amalgamó estas variantes, tan diferentes y a la vez tan compenetradas.

De unos muy fructíferos finales de los años 50, salta a Chicago, USA, en 1961, donde se dedicó casi exclusivamente al alfabeto dibujado y a la caligrafía, absorbiendo conocimientos de los más grandes maestros en boga en esos momentos. En 1968 vuelve a Buenos Aires, allí se instala con su propio estudio de diseño de envases, y una taller de fotocomposición de titulares para anuncios de publicidad, donde pudo testar sus propios alfabetos.

En 1975 decide con su familia —sus compañeros de trabajo— establecerse en Barcelona, donde vive hasta hoy. Su trayectoria profesional es bastante difundida por haber aparecido en numerosos libros y publicaciones, nacionales e internacionales.

Para el maestro Rousselot —que pertenece a un hipotético club de escribas de todas las nacionalidades—, la caligrafía está primero, forma parte de su vida, y nunca deja de practicarla, en todas sus diferentes divisiones.

Actualmente, debido a una pérdida paulatina de su visión, Rousselot se encuentra parcialmente alejado de su trabajo. Y, por eso, esta publicación utiliza las grabaciones que envió con sus respuestas a las preguntas de esta serie.

Agradecimientos a Jesús del Hoyo Arjona por hacer de puente con el maestro y toda la ayuda de Cynthia y Carlos Rousselot en este proyecto.

www.grupoerre-rousselot.com

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la carrera del diseño en tu país? En otras palabras, ¿cuál fue la percepción de este trabajo en ese momento?

¿Se reconoció la importancia de este trabajo?

¿Cómo era el entorno cultural del país en ese momento?

Por entonces, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Crees que con la llegada de los ordenadores has perdido algo, o crees que la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas? ¿Crees que tu trabajo podría haber sido diferente si hubieras tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no cambiaría en absoluto?

Mirándolo ahora, si pudiera, ¿hay algún trabajo propio que hubiera cambiado o hecho de otra manera?

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum y otras, ya que en mi país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en su caso particular?

¿El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, parece una trivialización de esta profesión?

Hoy me parece que hay un total desinterés de los jóvenes por la información, el conocimiento, etc. Milton Glaser ya dijo que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no solo por lo que se ofrece sino también por la indiferencia de una parte de los jóvenes ¿Cómo lo ves en comparación con otras épocas?

La pregunta clásica: si tienes algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores, ¿cuál sería? ¿Y por qué?