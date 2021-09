Maestros del Diseño en América Latina: Umberto Peña (Cuba)

Share this...

El pintor, grabador y diseñador gráfico Umberto Peña nació en La Habana, Cuba, en 1937. Cursó estudios de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejandro (Cuba), estudió técnica del muralismo y el mosaico bizantino en La Ciudadela en Ciudad de México, y realizó también estudios en la academia La Grande Chaumière, en Paris.

Su trabajo gráfico evidencia la fuerte tradicion cubana de obras con una gran apelacion a la tipografia, con colores crudos y mensaje directo. Umberto ha hecho carteles, portadas de libros, diseño editorial y toda suerte de desafios, siempre resolviéndolos de la forma más clara posible.

Con una extensa lista de exposiciones realizadas en todo el mundo, que incluyen la Bienal de São Paulo, el Museo Nacional de La Habana, el Centro Cultural Caja Duero, España, International Print Biennial en Tokyo. Sus obras figuran en varias instituciones, museos y colecciones privadas en Cuba, EE UU, Francia, Bélgica, Italia, Suecia, Inglaterra, España, Venezuela, México y otros países.

Umberto ha viajado por varios países europeos, Estados Unidos y Latinoamérica, y actualmente vive y trabaja desde 2006 en Salamanca, España.

Gracias a Ángeles Monte por su apoyo, y también a Pepe Menéndez por hacer de puente con Umberto.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la carrera del diseño en tu país? En otras palabras, ¿cuál fue la percepción de este trabajo en ese momento?Soy autodidacta. No tuve formación profesional como diseñador gráfico. Yo venía del mundo de la pintura: estudié en la Escuela Superior de Bellas Artes San Alejandro en La Habana, durante los años 1954-58. Comencé a diseñar a principio de los años 60, para instituciones culturales cubanas. De 1963-83 desempeñé el cargo de director artístico en Casa de las Américas, donde diseñaba todo tipo de trabajo gráfico, revistas, libros, catálogos, posters.

¿Se reconoció la importancia de este trabajo?

Sí, siempre recibí el reconocimiento a mi trabajo como diseñador.

¿Cómo era el entorno cultural del país en ese momento?

Cuba, en los sesenta, vivía la eclosión de un movimiento social transformador, que abarcaba también la cultura del país en el que se destacaban la pintura, la literatura, la música, la danza, el teatro la fotografía y, de manera novedosa, el diseño gráfico.

Por entonces, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Crees que con la llegada de los ordenadores has perdido algo, o crees que la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas?

Trabajé con los medios manuales muchos años. Cuando apareció el ordenador, tuve que adaptar la forma de trabajo a la tecnología informática.

Creo que los parámetros que identifican y personalizan el diseño son siempre los mismos: forma, espacio, tipografia, color, etc. No considero que las nuevas tecnologías transformen y cambien los estamentos esenciales del diseño en su más amplia acepción. Estas tecnologías han abierto un campo de experimentación y creatividad que han provocado una revolución en el mundo de las formas hasta ahora impensables.

¿Crees que tu trabajo podría haber sido diferente si hubieras tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no cambiaría en absoluto?

Realmente no creo que hubiera sido diferente, posiblemente me hubiera permitido mayores logros, enriqueciendo mi labor.

Mirándolo ahora, si pudieras, ¿hay algún trabajo propio que hubieras cambiado o hecho de otra manera?

Siempre se puede mejorar, modificar o enriquecer el trabajo, y claro la dinámica de los instrumentos y materiales pueden ofrecer otra mirada, no así el concepto del trabajo. Este deberá permanecer por encima de la técnica y el material. El diseño no puede obviar sus principios de comunicar.

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum y otras, ya que en mi país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en su caso particular?

Mi revista de cabecera era Graphis. Siempre buscando, indagando, descubriendo la creatividad del mundo del diseño en otros profesionales.

También Cuba sufrió años de ostracismo de información, literatura, materiales, etc. Seguramente hubiera modificado la mirada del trabajo de haber contado con otros recursos o soporte.

¿El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, parece una trivialización de esta profesión?

Al contrario: creo que el diseño es de una riqueza incalculable, pues diseño es todo. En el plano, en el volumen, en el espacio, en la luz, en la dinámica del movimiento, el diseño interviene para ofrecernos y descubrirnos un mundo formal cada día más rico y polifacético.

Hoy me parece que hay un total desinterés de los jóvenes por la información, el conocimiento, etc. Milton Glaser decía que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no solo por lo que se ofrece sino también por la indiferencia de una parte de los jóvenes ¿Cómo lo ves en comparación con otras épocas?

Tal vez el Sr. Glaser tenga sus razones para afirmar eso, pero cada generación aporta nuevos valores que discuten y cuestionan el pasado. Es inevitable ese rompimiento.

La pregunta clásica: si tienes algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores, ¿cuál sería? ¿Y por qué?

Cada nuevo diseñador que surge debe -y tiene- que abordar con pasión y audacia el diseño, sin olvidar los valores que componen e integran el mundo visual, con sus fascinantes soluciones.