Maestros del Diseño en América Latina: Ximena Ulibarri (Chile)

La diseñadora chilena Ximena Ulibarri ostenta una extensa e intensa experiencia disciplinar. Como profesional y académica, desarrolla proyectos de diseño gráfico, escenográfico y de comunicación visual.

Es graduada en Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciada en Estética y Magister de la Facultad de Comunicaciones UC y la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre varias temáticas, Ximena ha realizado diseño escenográfico, interactivo, audiovisual y para proyectos vinculados al patrimonio y la cultura.

En el plano profesional, fue Directora Creativa de Publicidad Universitaria de la Vicerrectoría de Comunicaciones UC por casi tres décadas. Junto a un destacado equipo, Ximena desarrolló una mirada original respecto a un entorno culturalmente diverso, en contacto con la música, el teatro, el cine o la artesanía. La visibilidad alcanzada por sus afiches y publicaciones extendió esa mirada a la totalidad de la Universidad, que demandó proyectos de esa calidad y con creciente complejidad.

Paralelamente, la transversalidad del diseño trajo proyectos que, mirados como un conjunto, representan la evolución de un tiempo, a la vez que experiencias que contribuyeron al desarrollo del diseño en su época.

Su obra gráfica, en libros y revistas, como diseñadora y directora creativa, la relacionó con mundos complementarios: espacios editoriales y destacados autores, además de interiorizarse en las técnicas de pre prensa, prensa y diseño digital.

El año 2013 gana el Premio Altazor de las Artes Nacionales en la categoría Diseño Gráfico e Ilustración por la creación y dirección de la revista Diseña entre 2009 y 2017. Y el Premio a la trayectoria otorgado por Chile Diseño en 2017. Entre varios, ha diseñado colecciones y libros individuales para la Cámara Chilena del Libro, Dolmen, ARC, Contrapunto, Ediciones UC y Editorial Universitaria, como también en publicaciones vinculadas a la cultura y patrimonio nacional.

Como profesional, Ximena ha formado parte de la UC desde los inicios de su carrera. Es docente de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica desde 1995, y en la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo desde 2017.

Gracias a Pedro Álvarez Caselli por hacer de puente con Ximena.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la carrera del diseño en tu país? En otras palabras, ¿cuál fue la percepción de este trabajo en ese momento?Mi primera percepción del diseño la tuve como estudiante universitaria en la Universidad Católica (UC), frente a los ejercicios que hacíamos, el sentido de los trabajos que desarrollábamos, el lenguaje que se iba generando y la comprensión de lo que podía significar esa disciplina en mi vida.

La fusión de arte y diseño, en los dos primeros años de la carrera, fue importante para mi formación, y me ayudó a entender el rol que el diseño podía tener en nuestro país.

El trabajo que trascendió y se convirtió en una experiencia profesional y humana muy importante en mi vida, se produjo cuando ingresé a la Vicerrectoría de Comunicaciones de la UC, la misma universidad donde había estudiado, para formar parte de un departamento de diseño donde enfrentamos un trabajo dinámico y desafiante, que posibilitaba la capacidad de interactuar con diferentes disciplinas para desarrollar los temas y propuestas que se trataban. Ese diálogo permitía acceder a otros códigos y entender mejor los objetivos que se buscaban, lo que significaba un proceso enriquecedor para ambas partes.

Sentía a la universidad como un gran laboratorio de ideas en continuo movimiento, donde todo lo que allí pasaba se convertía en una nueva experiencia y una fuente de conocimiento. Un trabajo profesional apasionante que se extendió durante muchos años.

¿Se reconoció la importancia de este trabajo?

Se reconoció la importancia de ese trabajo en los medios y las personas con quienes trabajábamos, también cuando era comentado en entrevistas, o recibíamos distinciones.

Hablo en plural porque entonces constituíamos un equipo joven y talentoso, donde yo era la directora creativa. Era un diseño de propuestas interesantes que proyectaba los contenidos que representábamos y nuestro potencial como diseñadores.

Nos sentíamos conscientes de la importancia que tenía hacer un diseño institucional, que estaba presente en homenajes, celebraciones y rituales donde ese material adquiría especial relevancia. Paralelamente trabajábamos en la gráfica y la comunicación visual de las actividades de extensión y las prácticas culturales que marcaron ese tiempo (artesanía, arte, música, cine, teatro, entre otras) y en un entorno académico para las Facultades y Escuelas de la UC con un diseño representativo de esas disciplinas, además de otros proyectos en los que participamos, vinculados a temas y situaciones coherentes con el cambio y evolución que ese tiempo demandaba.

Paralelo a esa dinámica continua, me apasionaba desarrollar diseño editorial y participar cada cierto tiempo en diferentes propuestas que me solicitaban empresas nacionales e internacionales, algo que agradezco porque pude conocer otras visiones y objetivos.

¿Cómo era el entorno cultural del país en ese momento?

Cuando era estudiante el entorno cultural que me rodeaba era prometedor y se caracterizaba por la energía y creatividad que existía, la búsqueda de ideales que incentivaba la libertad de pensamiento y el inicio de proyectos de diseño que se aplicaban en nuestro entorno y país.

Sin embargo, y dado el contexto político que se fue originando, se provocó un clima de profundo antagonismo, que derivó en un tiempo donde las manifestaciones creativas se silenciaron y el diseño asumió un rol y compromiso diferente.

En un ambiente posterior de restauración y vuelta a la normalidad, se vivió una nueva etapa con una perspectiva distinta a la del período anterior.

El ingreso de los computadores y la tecnología digital en Chile, fué modificando una experiencia de trabajo que influyó directamente en el diseño y sus procesos.

Por entonces, todo el trabajo de diseño se realizaba manualmente. ¿Crees que con la llegada de los ordenadores has perdido algo, o crees que la esencia del diseño sigue siendo la misma, sin importar las herramientas?

Al existir grandes cambios, se pierden cosas y se ganan otras, nunca nada es tan absoluto.

Los computadores dieron mayor autonomía a los diseñadores, disminuyeron el tiempo de muchos procesos y cambiaron las formas de hacer y comunicarse, pero paralelamente provocaron una dependencia excesiva que inhibe un tipo de experimentación necesaria en diseño, que generó una transformación y cambio en la escala de valores frente a lo que se hacía.

Respecto a la pérdida de algo, aún cuando la tecnología digital no era mi elemento natural en la forma de trabajo que realizaba en ese momento, pude reconocer lo bueno que aportaba.

El ser humano siempre manifiesta resistencia al cambio, pero aún así la esencia del diseño siempre persiste, solo que no se expresa de la misma manera.

¿Crees que tu trabajo podría haber sido diferente si hubieras tenido acceso a todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy? ¿O no cambiaría en absoluto?

Por supuesto que podría haber sido diferente y probablemente mejor, pero siempre se mantendría mi esencia.

Mirándolo ahora, si pudieras, ¿hay algún trabajo propio que hubieras cambiado o hecho de otra manera?

Sí, hay situaciones y proyectos que podría haber enfrentado de otra forma y con una mejor distribución de mi tiempo.

En mi juventud tuve una necesidad vital de consumir revistas internacionales y publicaciones de diseño, como Graphis, Idea, Novum y otras, ya que en mi país (Brasil) no teníamos nada local. ¿Cómo ha sido esto en su caso particular?

En mi caso ocurrió algo similar y probablemente en toda la gente de mi generación. Acceder a publicaciones como Communication Arts, Novum, Graphis y muchas más, era la forma de tomar contacto con una buena gráfica, tipografía, ilustración, fotografía y otras manifestaciones que permitían saber y disfrutar sobre lo que se hacía en diseño.

En Chile se creó revista Diseño en 1989 (dirigida por Hernán Garfias), generando una apertura a la cultura y manifestaciones de diseño que existieron principalmente en Europa durante el siglo XX. Siguiendo esa línea, la revista fomentaba el conocimiento de creadores cuyos diseños encarnaron un tiempo, y que gracias a esa publicación se pudieron conocer posteriormente a través de exposiciones que daban acceso a las formas y cultura de la cual procedían.

En cuanto a lo local, a fines del siglo XX y durante los primeros años del XXI, surgieron revistas de diseño, la mayor parte de ellas provenientes de espacios universitarios, como la revista 180 en Universidad Diego Portales (1986), revista Diseña en Universidad Católica (2009) y revista Base en Universidad del Desarrollo (2016), que hablan del diseño que se hace en Chile.

¿El término «diseño», aplicado a todo y a todos, incluidos los nuevos edificios residenciales, parece una trivialización de esta profesión?

El genérico de la palabra diseño es inadecuado y no refleja la transversalidad de la disciplina, porque las personas en general atribuyen ese término a la forma superficial de algo. Se desconoce la trascendencia y valor del diseño y también el rol que ha tenido en diferentes tiempos. Es importante definir el diseño, anexando un término que proyecte una identificación y acción más específica.

Hoy me parece que hay un total desinterés de los jóvenes por la información, el conocimiento, etc. Milton Glaser decía que los estadounidenses desconocen todo lo que sucedió hace más de 5 años. Es un hecho que estamos viviendo un desastre cultural, no solo por lo que se ofrece sino también por la indiferencia de una parte de los jóvenes ¿Cómo lo ves en comparación con otras épocas?

Las generaciones jóvenes actuales viven más rápido y se refugian en su propio entorno, porque ven un futuro poco esperanzador y eso puede ser responsabilidad nuestra. Pero también se interesan en temas y se juegan por causas como siempre ha ocurrido en diferentes momentos. Frente al desastre cultural que mencionaba Milton Glaser, existe la oportunidad de revertir esa indiferencia con la motivación de contenidos que permanecen válidos en diferentes tiempos. Es un gran tema.

La pregunta clásica: si tienes algún consejo que dar a la nueva generación de diseñadores, ¿cuál sería? ¿Y por qué?

Hago clases en dos universidades y prefiero provocar a los estudiantes más que aconsejarlos. Me interesa rescatar el potencial de cada uno y fomentar su evolución e identidad como diseñador.