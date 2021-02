Michael Haddad, un prodigio del trazo, la reducción y la conceptualización

If You Don’t: ilustración editorial de otro nivel

Qué es Michael Haddad sino un prodigio del trazo, la reducción y la conceptualización. Este diseñador gráfico e ilustrador canadiense cuenta entre sus clientes habituales a gigantes planetarios del mundo editorial como Fortune, The New Yorker, Wired o The New York Times, prueba suficiente de la dimensión de un creativo que parecer no tener techo.

Si bien sus piezas comerciales mantienen el estilo que lo hizo ser quien es en el siempre ultracompetitivo mundo de la ilustración, es en sus trabajos personales donde se puede apreciar su impronta en plenitud. Este es el caso de If You Don’t, una potente serie compuesta de 17 placas devastadoras que destacan por la simpleza de sus composiciones, la calidez de su paleta y por supuesto, por el velado mensaje oculto siempre a plena vista del espectador.

Robustos pero elegantes, tiernos pero provocativos,… los personajes del universo Haddad pendulan entre el surrealismo y la viñeta socarrona sin prejuicios ni reparos de ningún tipo. Lo son todo, lo acaparan todo, lo dan todo. A continuación os dejamos con esta delicada colección que bien merece un aplauso.