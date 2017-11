No Guide o como conocer Sevilla de la mano de Fernando Fom

Una guía alternativa para descubrir la ciudad

No Guide es un proyecto gráfico ideado por Fernando Fom, diseñador gráfico e ilustrador, oriundo de Sevilla. El crecimiento y cambio que ha experimentado la ciudad en los últimos años y una cierta dejadez municipal en cuanto a la señalización de los puntos más emblemáticos, llevaron a Fom a idear su propia propuesta. No Guide es una nueva manera de disfrutar la ciudad: Una ruta por Sevilla contada por un ciudadano de Sevilla para viajeros que preferirían inmiscuirse por sus calles como ciudadanos y no sólo como turistas. Una propuesta que sintetiza gráficamente algunos puntos de interés de la ciudad y que invita a dejarse llevar.