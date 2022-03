NotOnSunday nos muestra la forma correcta de vender pancakes en Londres

Share this...

Where the Pancakes Are: simple, sencillo y efectivo

El estudio de diseño inglés NotOnSunday, propiedad de Mike Willows y Wayne Trevor, ha sido el encargado de rediseñar Where the Pancakes Are, un establecimiento gastronómico especializado pancakes, ubicado en el mismísimo corazón de la capital británica, a escasos metros del famoso puente de Londres.

El objetivo de la gente de NotOnSunday no solo era adaptar el imaginario de una compañía creada en 2015, una tarea de por sí mastodóntica, además, su propuesta debía promover el salto de calidad que el cliente y el mercado estaba demandando.

Ya en la mesa de trabajo, se decidió reducir todo a su mínima expresión. Una paleta escueta pero refrescante y un ecosistema tipográfico robusto y de palo seco fueron el punto de partida para afrontar cualquier composición. Por supuesto, el logotipo es la piedra angular del sistema. Circular y descaradamente flat, el equipo de NotOnSunday se las arregló para dotarlo de un aroma a escudo de armas, una cualidad buscada para generar familiaridad.

Con los cimientos firmes, se fueron solucionando todos y cada uno de los elementos necesarios para el día a día de un establecimiento de estas características: menús, cartelería, piezas decorativas, papelería, merchandising,… Simple, sencillo y efectivo.

Para terminar habría que mencionar que el proyecto ha sido desarrollado en colaboración con el equipo creativo de la práctica de arquitectura neerlandesa Overtreders W.