Identidad visual y estilo propio

En 2014, el estudio italiano Think Work Observe presentó T’14, un innovador catálogo de productos diseñado para el fabricante de muebles Tacchini. T’14 apuntó a un mejor conocimiento de la historia de la firma e introdujo el concepto de memoria como estrategia conceptual bajo el eslogan: “Some things You’ll never forget”. Para el desarrollo visual, se seleccionó una austera paleta que incluyó el uso de cerca de cincuenta tonos de gris y se solicitó la colaboración de las fotógrafas Lena C. Emery y Andrea Ferrari y la ilustradora Elena Xausa.

T’14 inauguró una tendencia en los catálogos de la firma, que Tacchini conserva hasta el día de hoy. En 2016, la edición llamada T’16 se centró en el tema de hacer algo con las manos, representando la producción completamente italiana de la marca y recibió las contribuciones de Marina Rosso (Berlín), Karin Söderquist (Londres) y Andrea Ferrari (Milán). Por su parte, en 2018, a la edición T’18 se sumaron nuevos catálogos como Tacchini Edizioni, dedicado a los accesorios, y Arranging Beauty, referido al diseño de interiores. Desde 2013, Think Work Observe ha venido definiendo el actual diseño editorial de Tacchini y la identidad visual de la marca.

“Para una empresa como Tacchini, la comunicación es clave. Para decirles a los clientes quiénes son y qué hacen, diseñamos muchos instrumentos, que cambian según su audiencia a medida que los mantienen actualizados año tras año”, comentan desde el estudio italiano.