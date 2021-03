Tangerine and You, packaging e identidad de marca de Aurg

Share this...

Diseño surcoreano y mucha vitamina C

Tangerine and You, una compañía surcoreana especializada en el cultivo, producción, fabricación y venta de cítricos de alta calidad, ha confiado en Aurg para la elaboración de su nuevo packaging e identidad de marca. Debido a las particulares características del cliente, una granja industrial ecológica que opera en la paradisiaca isla de Jeju; y la amplia oferta de productos, desde zumos, mermeladas y fragancias, hasta aditivos alimentarios o naranjas tangerinas en forma natural, la propuesta de Aurg debía, no solo reflejar los valores de la marca y su nuevo rumbo, sino también poseer la flexibilidad para contener y exponerlo todo de forma apropiada.

La propuesta de Aurg se cimienta en una lograda tipografía handwritten especialmente diseñada para la ocasión. De trazos robustos y aparentemente descuidados, sus líneas inmediatamente dejan clara que la búsqueda será: la frescura. En segundo lugar, la iconografía, deliciosa. Bebe de las mismas fuentes que los tipos. Se tratan de pequeñas ilustraciones a mano alzada que, junto a un encantador isotipo que sugiere un cítrico, terminan por redondear un paisaje ciertamente atractivo.

La nota final es para el atomizador de fragancias en forma de naranja. Delicado, simple,… genial.