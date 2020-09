The Music Producer’s Guide: diseño editorial de Francesco Battaglia

Sonido en papel

Las guías o manuales tienen, al menos desde el punto de vista estético, muy mala fama. Grises, soporíferas, aburridas hasta el hastío, estas piezas de literatura técnica son un escalón fundamental e irremplazable para el correcto aprendizaje y evolución en cualquier disciplina o tarea en la que podamos estar sumergidos. Entonces ¿por qué son siempre tan feas?

El último proyecto editorial del diseñador italiano Francesco Battaglia llega para desbancar este paradigma. Se trata de The Music Producer’s Guide, una colección de libros para productores musicales compuesta, hasta el momento, de tres volúmenes: To Modular Synth, To Mastering y To Compression.

Escrita por el músico y productor británico, Ashley Hewitt, la serie está dirigida a principiantes o a aquellos interesados en hacer carrera en el apasionante mundo del diseño de sonido, por esta razón, Battaglia entendió desde un principio que su propuesta debía seducir a la vez que informar. Utilizando como punto de partida las líneas y rasgos característicos de softwares de producción musical y ciertos parámetros de la señalética tradicional, este joven creativo actualmente afincado en Amsterdam, desarrolló un sistema gráfico notable, que no solo es capaz de trasmitir de forma simple ideas y conceptos complejos plagados de métricas y subjetividades propias de la profesión, sino también, consigue dotar de un carácter propio a toda la colección.»El diseño tiene como objetivo configurar una señalética de producción musical para guiar a los usuarios en los diferentes temas de cada libro», comenta el diseñador.

Esta interesante propuesta de Battaglia se completa con una serie de pegatinas, posters y otros material de promoción.