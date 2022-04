Vino y poesía en lata: la arriesgada propuesta de Lung-Hao Chiang

The Poem that Goes with Wine & Moon

Uno de los mayores atractivos de los proyectos personales es la libertad de movimientos que ofrece. Sin ataduras o límites de ningún tipo, el resultado solo está limitado por la imaginación y saber hacer de los profesionales. Este inusual contexto da pie a proyectos como The Poem That Goes With Wine & Moon, una arriesgada y ciertamente atractiva iniciativa del joven diseñador gráfico taiwanés Lung-Hao Chiang en la que se conjuga de forma magistral, arte, poesía y mitología china.

The Poem that Goes with Wine & Moon es en teoría una marca de vino en lata que busca hacerse un hueco en el mercado del gigante asiático a través de un relato cuidado, tanto estética como conceptualmente.

Basado en una serie de ilustraciones donde se retrata la estrecha y ancestral relación entre el hombre y la Luna, Chiang compuso un sistema dinámico, en el que tradición y vanguardia se fusionan para ofrecernos un paisaje tan sofisticado como familiar.

Y si las ilustraciones son las estrellas indiscutidas de todas las composiciones, el etiquetado, especificaciones y ecosistema tipográfico en general, es el firmamento ideal para que todo brille con luz propia.

El proyecto se completa con un espectacular packaging para transportar las tres variedades de la marca —tinto, blanco y rosado—, que incluye tarjetones y desplegables que beben de la idea principal. Todo impecable.