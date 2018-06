Descubre todos los Ganadores de los Premios ADI 2018

¿Quién no tiene varios premios?

“¿Quién no tiene varios premios? Es imposible consultar el currículum de cualquier creador y no verlo trufado de premios. Quien hoy en día no tenga algún premio debe de sentirse un desgraciado. Los premios nacieron para valorar y promocionar. Pero a menudo han degenerado en estrategias de autobombo, de control del sector o en instrumentos punitivos”. Juli Capella

Así empieza el prólogo del ADI Book 2018, el catálogo que recoge los premiados de la última edición de los Premios ADI 2018, un aviso a navegantes para mantener el rigor y la profesionalidad que todo premio otorgado debería respetar. Os presentamos a continuación todos los ganadores, clasificados en sus distintas categorías: Los Premios Delta de diseño industrial, las Medallas ADI para estudiantes y los premios ADI Cultura.

Premios Delta 2018

Un total de 85 proyectos optaban a ganar uno de los premios Delta, que este año estableció distintas categorías en las que competían los productos seleccionados. El jurado internacional, integrado por Luca Nichetto, Isabel Lopez, Anna Cybulska, Pepe García y Joan Forrellad ha decidido otorgar 10 Deltas de Plata y 5 Deltas de Oro a los siguientes productos:

Productos para las personas

Melic, método canguro, de Maria Vayreda para la empresa Lamardebé, Tetex Canarias SA, premio Delta de Oro por su simplicidad, naturalidad, multifuncionalidad para la mujer y el hijo. El producto funciona no sólo como un mero accesorio sino que pasa a ser una extensión del propio cuerpo.

La copa menstrual Enna cycle, diseño de Ernest Perera Design Studio para la empresa EcareYou Innovation SL, Delta de Plata por ser un sistema fácil, cercano y atractivo, consiguiendo establecer un vínculo con su usuario.

UDX, de Nacar Design para Nicolás Correa SA, Delta de Plata por resolver una problemática técnica exigente, con el diseño de una pieza elegante, versátil y multifuncional.

Productos para el hábitat interior

Tekiò, de Anthony Dickens para Santa & Cole, Delta de Oro en la categoría hábitat interior, es un sistema de iluminación que utiliza un material tradicional como el papel y aplica las técnicas artesanales en un producto atemporal.

Bridge Collection, de Oriol Guimerà y Joan Cinca para Fontini, Delta de Plata por rediseñar el interruptor clásico de una forma divertida, simple y elegante. Por su flexibilidad en posibles combinaciones de acabados y crear un nuevo gesto en la interacción con el interruptor.

Pointer, un diseño de Rubén Saldaña para la empresa Arkoslight ha conseguido un Delta de Plata por ser un producto de una categoría muy técnica, que ha conseguido resolver de una manera fácil y práctica el trabajar con la direccionalidad de la luz.

Por su parte, la silla Gata, de Miguel Milà y Gonzalo Milà para Expormim, ha conseguido una mención especial por -según el jurado- impulsar un material y técnicas tradicionales con un resultado con muy buena ergonomía y confort.

Productos para el hábitat exterior

En la categoría productos para el hábitat exterior, Gerard Arqué ha sido galardonado con un Delta de Oro por Trèbol, un pavimento decorativo que fabrica la empresa Escofet 1886 y que el jurado ha valorado por ser un diseño mediterráneo y orgánico que se identifica como un neomodernismo barcelonés y muestra de la relevancia del uso del pavimento decorativo en el mobiliario urbano.

La bancada Rai, de Olga Tarrasó y Julià Espinas para la editora Santa & Cole, ha conseguido un Delta de Plata por ser un diseño honesto, versátil, dinámico, simple y con capacidad de adaptación a multitud de espacios y escenarios diferentes.

La silla Toledo Aire, una reedición en inyección de plástico de la clásica silla Toledo de aluminio, diseñada por de Jorge Pensi para Resol, consigue el Delta de Plata de la categoría hábitat exterior.

Diseño para la movilidad

En la categoría diseño para la movilidad, la bicicleta eléctrica oh_24, de Estudi oh!_bike para oh!_bike Factoria, ha conseguido el Delta de Oro, por la honestidad y simplicidad de su diseño.

La moto eléctrica Volta bcn 2017, de Ànima Barcelona para Volta Motorbikes, ha sido galardonada con un Delta de Plata por, según el jurado, la realización de una moto que trabaja muy bien las proporciones, con un diseño limpio que esconde de forma elegante la batería.

También eléctrica, la moto Dragonfly, de Jordi Milà para Mecatecno, consigue un Delta de Plata por aportar la electrificación en una nueva tipología de motocicleta de trial.

Diseño internacional

En la categoría diseño internacional, Palco Low Voltage, de Artec3 Studio para iGuzzini illuminazione ha sido el ganador del Delta de Oro por ser una manera muy sencilla de recortar la luz y ampliar las posibilidades de cómo iluminar una zona en un espacio. Aprovecha el cambio de paradigma del LED en un gesto muy fácil de aplicar.

Por su parte, Multi Bottle Opener Hello Functionals, diseño de Jordi Pla para WMF, ha ganado un Delta de Plata por incorporar en una sola pieza dos funciones. Un producto sencillo, intuitivo y bonito, según el veredicto del jurado.

Handy Bowl & Colander Set, diseño de Emiliana Design Studio para Ekobo ha ganado un Delta de Plata por la innovación en la aplicación del uso de un nuevo material para enjuagar frutas o verduras, hacer más sostenible y lúdico este acto cotidiano.

Delta de Opinión

Más allá de las distantas categorías, cada edición se otorga un premio Delta de Opinión por votación de los socios del ADI-FAD. Este año el premio ha sido para Landscape de Emiliana Design Studio para Figueras International Seating: Un sistema de asientos de espera para colectividades, concebido para crear entornos dinámicos y flexibles.

Medallas ADI 2018

Las Medallas ADI son unos premios enfocados a jóvenes diseñadores con un Proyecto Final que haya sido aprobado entre 2016 y la actual convocatoria y que cuentan con el apoyo de la Fundació Banc Sabadell. El jurado de las Medallas ADI, formado por Emili Padrós, Harry Paul Van Ierssel, Stefano Maffei y Roc Miranda, ha decidido entregar los siguientes premios:

La Medalla ADI de Oro ha sido para Minial, una propuesta de Mireia Mesalles López de la escuela ESDi Escola Superior i Disseny. Minial conecta con las sensibilidades y necesidades de la mujer contemporánea, alentando la reutilización y contribuyendo a la reducción de residuos y recursos.

Melit, de Adrià Margall Planella de ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona y que ha tenido como tutores a Danae Esparza, Salva Fàbregas y Xavier Tutó, ha ganado una Medalla de Plata por su resolución y ejecución formal y la innovación en la utilización de mateiales tradicionales.

Por su parte, Without, de Marta Torrentó i Serra, de ELISAVA Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona y que ha tenido como tutora a Raquel Llaberia, ha sido galardonado con una Medalla de Bronce por ser un proyecto de una gran belleza estética, premiado por su experimentación con nuevos materiales textiles que permite auto ensamblar piezas, sin costuras ni materiales añadidos, transformando el corte láser 2D en productos textiles 3D.

También de ELISAVA, el proyecto: AUX!, de Inés Antón Losada y que ha tenido como tutor a Josep Puig i Cabeza, ha conseguido una mención especial por un hacerse eco de un drama humanitario que pasa cada día en el Mar Mediterráneo. AUX aporta una solución low tech de emergencia, resuelta con materiales y medios locales, para intentar salvar la vida de las criaturas inmigrantes en las travesías por mar.

La Medalla ADI Opinión ha sido por KIN, de Miguel Ángel Amengual Perelló de ESDAP Catalunya. Campus Llotja, y que ha tenido como tutor a Guillem Ferran. Se trata de un sistema de viviendas urbanas para la recuperación y reintroducción de pequeñas aves autóctonas en las ciudades. Una mezcla de cemento, áridos y fibras naturales que permiten la reducción del peso manteniendo las características físicas del material, dando como resultado un compuesto aislante, ligero y reciclable.

Premios ADI Cultura 2018

Los premios ADI Cultura han tenido como jurado a Martín Azúa, Valentín Roma, Anna Puigjaner y Ethel Baraona Pohl. En sus dos categorías; Cultura Proyecto y Cultura Trayectoria, los ganadores han sido:

Proyecto Humanium Metal by IM, de Peter Brune, Miguel A. Barreiro, Simon Marke Gran, Johan Pihl, Humanium Metal, premio ADI Cultura Proyecto (ex aequo): Un proyecto que invita a rebelarse contra la necropolítica, un tipo de soberanía basada en el exterminio humano, a la que se oponen con el desarme de la violencia contemporánea.

Topografies del sensellarisme, premio ADI Cultura Proyecto (ex aequo) de Daniel Cid, Francesc Pla, Eva Serrats y Arrels Fundació. Un proyecto afronta la desposesión económica y el arrinconamiento social mediante un estandarte innegociable: las personas no son ni lo que tienen ni lo que no tienen, son lo que eligen o prefieren.

GRIGRI Pixel, de Susana Moliner Delgado, un proyecto que plantea la colaboración creativa desde el ámbito de las culturas, ha sido galardonado con una Mención ADI Cultura.

Llums deNadal Raval Km0, de Curro Claret, Maria Güell y Impulsen SCCL, Fundació Tot Raval ha sido galardonado con el ADI Cultura Opinión.

Finalmente, la Editorial Gustavo Gili ha sido galardonada con el premio ADI Cultura Trayectoria, por su rigor, coherencia, investigación y divulgación de la cultura del diseño.

Por su parte, Anna Calvera ha sido reconocida con una Mención a su Trayectoria como teórica del diseño, historiadora y referente académico; por contribuir a la definición y reconocimiento del diseño como una profesión.