Presentamos todos los finalistas Premios Delta 2018

Un jurado internacional decidirá los ganadores de la 39 edición de los Premios Delta al mejor diseño industrial

Hata 85 proyectos han sido seleccionados este año para los Premios Delta, el reconocimiento bienal para profesionales y empresas que el ADI-FAD otorga desde 1961 y que, junto con las Medallas ADI y los Premios ADI Cultura, forman parte de los Premios ADI 2018.

Un jurado internacional, integrado por Luca Nichetto, Isabel López, Anna Cybulska, Pepe García y Joan Forrellad, serán los encargados de determinar los ganadores, de entre las piezas finalistas que este año competirán por primera vez segmentadas en distintas categorías: Productos para las personas, productos para el hábitat exterior, productos para el hábitat interior, movilidad y diseño internacional, la categoría que agrupa aquellos diseños producidos por empresas extranjeras.

Se entregarán un total de cinco Deltas de Oro y 10 Deltas de Plata que el jurado decidirá el el día 13 de junio. Además, los socios de ADI-FAD, determinarán mediante su voto el Premio de Opinión entre todos los productos seleccionados.

Productos para las personas

01. BLS 8000, del dep. interno para BLS Iberia Protección Respiratoria

02. Bunnyhop, de Alex Fernández Camps para Hebo

03. Concrete, del equipo interno de diseño para Antonio Puig

04. Enna Cycle, de Ernest Perera para EcareYou Innovation S.L.

05. Enobio-Starstim, de Ànima Barcelona para Neuroelèctrics Barcelona

06. Fliwer, de Ànima Barcelona para Involve Newtech

07. Hipradermic®, de ACID Studio / Inbrooll para Hipra

08. Iberital Vision, de Andreu Carulla para Iberital

09. K9 Magnolia, de Roc Miranda para Comas & Partners

10. Melic: mètode cangur, de Maria Vayreda Duran para Lamardebé

11. Miawa, de Lúcid Design Agency para Corsa Ceasa

12. Q15 – Baobab, de Roc Miranda para Comas & Partners

13. Rocook, de Perspectiva para CATA Electrodomésticos

14. Limpiamamparas IT, de Crea Product Design para Ind. Plastisan

15. Sommelier Cup, de Lluís Saula Puig y ABM para Saula

16. Simon 400 over the desk, del departamento interno de Simon

17. Tile Level Quick, de Juan Antonio Quesada para Germans Boada

18. Cortador profesional manual TZ, de Jordi Soler para Germans Boada

19. UDX, de Nacar Design para Nicolás Correa

20. Wavemon, de Stimulo para Wavecontrol

21. Capsulas Composables de Café ecológico, de Cafès Novell

22. In-Wash, de Roca Design Center para Roca Sanitario

Productos para el hábitat interior

23. AT500, de FI Ricard Ferrer Barcelona, para Industrias Murtra

24. Bridge Collection, de Oriol Guimerà y Joan Cinca para Fontini

25. Alfombra Magma Yute, de Martín Azúa para Martín Azúa Editions

26. Abecedari, de Lluís Clotet para Huguet Mallorca

27. Alfredo Häberli Collection, de Alfredo Häberli para Huguet Mallorca

28. Lámpara Bicoca, de Christophe Mathieu para Marset

29. Luminaria Arch, de Josep Lluscà para Fluvia

30. Canal 31, de Puig i Cabeza Design para UNEX

31. Dalia Cabinet, de Joel Escalona para Barcelona Design

32. Corktex, de Albert Carol para Desenvolupaments Tèxtils Carol

33. Dipping Light, de Jordi Canudas para Marset

34. Lámpara Djembé, de Joan Gaspar para Marset

35. Lámpara Flamingo, de Antoni Arola para Vibia

36. Silla Gata, de Miguel Milà y Gonzalo Milà para Expormim

37. Silla Gràcia, de JM Massana y JM Tremoleda para Mobles 114

38. Lámpara Guise, de Stefan Diez para Vibia

39. Hook, de Oiko Design Office para Faro Barcelona

40. Landscape, de Emiliana Design Studio para Figueras Int. Seating

41. iSensor, del departamento de diseño interno para Distform

42. Pointer, de Rubén Saldaña, para Arkoslight

43. Potro, de CODA para Nyova

44. Revolta, de Nahtrang Studio para Estiluz

45. Rollglass, del departamento interno de diseño para KLEIN Ibérica

46. Shot Light, de Rubén Saldaña para ArkosLight

47. Stormbell, de Artec3 Studio para Lamp

48. Tekio, de Anthony Dickens para Santa & Cole

49. Theia, de Mathias Hahn para Marset

50. The Grid, de Ricard Ferrer para Industrias Cosmic

51. Sistema WO, de Gabriel Teixidó para Aridi

52. Nuez Chair, de Patricia Urquila para Andreu World

53. Detray, del departamento interno de diseño para Debosc

Productos para el hábitat exterior

54. Toledo Aire, de Jorge Pensi para Resinas Olot

55. Lámpara Jaima, de Joan Gaspar para Marset

56. Merak SXFG, del departamento de diseño interno de Simon

57. Nantes, de Vora Arquitectes para Escofet 1886

58. Rai, de Olga Tarrasó y Julià Espinàs para Santa & Cole

59. Seti, de Antoni Arola para Lamp, S.A.

60. Tour, de Crous Calogero para Durbanis

61. Trèbol, de Gerard Arqué para Escofet 1886

62. VerCle, de Maurici Ginés y Víctor Vinyamata para Sumaspace

63. Farola Citizen, diseño de Eugeni Quitllet para Benito Urban

Diseño para la movilidad

64. Atom X Lynx Pro, de Javier Cuñado ITEMdesignworks para BH Bikes

65. Dragonfly, de Jordi Milà para Mecatecno

66. Ohb24, del deparamtento interno de OH Bike Factoria

67. Rieju Century 125, del dep. interno + XIU-RDI Engineering para Rieju

68. Seat Arona, de Alejandro Mesonero-Romanos para SEAT

69. Silence S01, de 4.id Creative Network para Silence

70. Torrot Muvi, del departamento interno para Torrot Electric Europa

71. Volta BCN 2017, de Ànima Barcelona + Diego Quiroga, Guillem Galiano, Oliver Pecharomán y Joan Sabata para Volta Motor Company

72. Ambulancia Absolut tipus B i C, de Josep Guzmán Escarré, Àngel Marquez Zamora y Jordi Noguera Botella para la empresa Bergadana

Diseño Internacional

73. Bugaboo Boxer, del departamento interno para Bugaboo

74. Bugaboo Fox, del departamento interno para Bugaboo

75. Active Stop, diseño dep. interno de diseño para GEZE

76. Domino Puzzle Maze, de Maurizio Capannesi para Art of Play

77. Aplique Gaudí, de Ànima Barcelona para Lumitek

78. Silla Haiku, de Mario Ruiz para Offecct

79. Handy Bowl y Colander Set, de Emiliana Design Studio para Ekobo

80. Multi Bottle Opener Hello Functionals, de Jordi Pla para WMF

81. Mya, de Jeanett Altherr (Lievore Altherr), para Burgbad

82. Palco Low Voltage, de Artec3 Studio para iGuzzini Illuminazzione

83. USM Haller E, del dep. interno de USM U. Schärer Söhne

84. Infiniti, de Formica Group

85. Lamy Screen, de GR Design para C. Josef Lamy GmbH