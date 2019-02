Un acuerdo de diseño

Elisava y Experimenta presentan la primera edición de las Becas Experimenta. Destinada a todos los alumnos que dispongan de una titulación universitaria de grado, una diplomatura u otros estudios superiores y que quieran cursar uno de los másters del área de producto de Elisava (con excepción del Master in Design for Emergent Futures).

Para optar a una de las tres becas (una con 50% y dos con 25% de descuento) sobre el precio de matrícula, los participantes deben presentar a un jurado su portfólio junto con un vídeo, de un minuto de duración, en el que expongan su motivación para cursar la maestría. Los grados académicos de posgrado a elegir son: Máster en Diseño y Desarrollo de Producto, Máster en Diseño de Mobiliario, Máster en Ingeniería de Diseño Industrial, Máster en Modelado 3D para Automoción y Producto, Master’s Degree in Design through New Materials.

El jurado estará formado por responsables de Experimenta y de Elisava. Los nombres de los ganadores se harán públicos el miércoles 13 de marzo en las webs y redes sociales de Elisava y Experimenta. El cierre de plazo será el miércoles 6 de marzo a las 23:59 horas (hora española). Para más información haz clic aquí.