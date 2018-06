Take Away, la versátil luminaria portatil de Nahtrang para Faro Barcelona

Para uso exterior e interior

Portátil y con un diseño desenfadado y moderno, la nueva lámpara de Faro Barcelona, Take Away, ha sido concebida para “humanizar la luz”. Diseñada por Nahtrang, el estudio de barcelonés liderado por Esther Pujol y Daniel Vila, sus reducidas dimensiones y ligereza, junto a la ausencia de cables y el asa ergonómica, hacen de ella una pieza muy versátil, para uso tanto exterior como interior. “La inspiración del diseño de esta luminaria procede de la versatilidad de los clásicos boles de cerámica japonesa, y la simplicidad de su forma sigue los códigos de diseño de las farolas orientales”, cuentan los diseñadores, que han elegido el nombre, Take Away (para llevar), en referencia al carácter nómada de la lámpara. Con cuerpo de policarbonato inyectado, difusor redondeado de silicona y una base de madera que aporta calidez, la luminaria cuenta además con un original accesorio de madera para ser utilizada como aplique de pared. Su batería, recargable mediante entrada USB, le permite una autonomía de entre 5 y 15 horas, dependiendo de la intensidad de luz seleccionada, modificable mediante un ligero toque sobre la pantalla. Con 118 centímetros de diámetro y 12 de altura, pesa sólo 320 gramos.