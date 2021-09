Zuv, el utilitario impreso de Eoos Next. Eléctrico, de tres ruedas y en plástico reciclado

Nuevas tipologias para nuevos tiempos

Eoos Next, el brazo más social del famoso estudio austriaco propiedad de Harald Gründl, Martin Bergmann y Gernot Bohmann, ha completado un inspirador proyecto en el pujante sector de la micromovilidad.

Se trata de Zuv, un utilitario eléctrico de tres ruedas, producido con tecnología de impresión 3D, en el que se ha utilizado como materia primera principal, polipropileno reciclado.

Desarrollado en colaboración con la gente de The New Raw, viejo conocido de Experimenta, la propuesta de Eoos Next busca crear, o al menos definir, los límites de una nueva tipología de vehículos verdes, más acordes —y necesarios— a los tiempos que corren. «Los Zuv se pueden producir de forma económica y local. Puede transportar mercancías del tamaño de un palet o, alternativamente, hasta cuatro personas. Su construcción fuertemente simplificada permite una reparación rápida y un reciclaje sencillo», comentan responsables de Eoos Next.

Aunque se trata de un proyecto desarrollado para la Vienna Biennale for Change, su funcionalidad no está en entredicho. Con unas dimensiones de 62 x 190 x 55 cm, 100 kg, y una velocidad máxima de 25km/h, es capaz de soportar sin mayores problemas una carga de 300 kg. «La micromovilidad sostenible proporciona una contribución importante para evitar los gases de efecto invernadero y complementa otras soluciones de movilidad en la última milla».

Proyectos de este calado y semblante funcionan como faros y fuente de inspiración para futuros creativos en este particular sector del transporte. Bienvenidos sean.