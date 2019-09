Print Your City, el mobiliario urbano de The New Raw. Por un futuro libre de residuos plásticos

Imprime tu ciudad: la tragedia del plástico y sus oportunidades

Que el plástico es la gran tragedia industrial del siglo XXI es indiscutible, su nociva ascendencia en la salud de nuestro ecosistema planetario es solo comparable con nuestra total y absoluta dependencia a este material creado en 1904. Aunque las voces más agoreras —y no sin razón— afirman que ya no hay vuelta atrás, el mundo del diseño lleva años ofreciendo soluciones para reconducir, replantear y/o reinventar todas las instancias en el desarrollo de un producto, y dar así, con una salida a un problema que tiene en jaque a nuestra sociedad.

Altavoces hechos de bolsas de supermercado, carreteras de plástico reciclado, campañas para abandonar el agua embotellada, bioplásticos... son apenas un puñado de proyectos reseñados por Experimenta que no solo han llegado a buen puerto, sino que han servido para concienciar al consumidor final e inspirar a diseñadores.

Otro magnifico ejemplo que se suma a esta creciente lista de creativos que apuestan por una economía circular, es Print Your City, una iniciativa creada por el estudio de diseño holandés, The New Raw que encara esta problemática de una forma distinta, involucrando ayuntamiento, sociedad, industria y, por supuesto, diseño, en partes iguales.

En esencia, Print Your City plantea el desarrollo del mobiliario urbano de una ciudad usando sus propios residuos plásticos como materia prima y a sus habitantes como virtuales diseñadores de cada modelo a través de una página web. La piezas, de formas orgánicas, utilizan alrededor de 90 kilos de plástico cada una y son fabricadas con tecnología de impresión 3D. “El mobiliario ofrece funciones adicionales que promueven un estilo de vida saludable y respetuoso con el medio ambiente en la ciudad. Cada pieza puede presentar un portabicicletas o un mini gimnasio, una maceta para árboles o incluso un tazón para alimentar perros o una estantería para libros”, comentan desde The New Raw sobre las bondades de su colección.

Apoyada por Coca-Cola y enmarcada en uno de sus programas de zero waste, esta primera experiencia está teniendo lugar en Grecia, más concretamente en la ciudad de Salónica, allí, Foteini Setaki y Panos Sakkas —fundadores de The New Raw— coordinan el día a día de este ambicioso y necesario emprendimiento.