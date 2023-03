Bocadillos de diseño: Lesha Galkin, Ana García López, OOAK, Lucienne Hemingway y BVN

Share this...

A casi cien años de su fundación, BVN diseña y estrena oficinas en Australia

Aunque no está confirmado, todo apunta a que cuando la sede australiana de las centenaria práctica de arquitectura BVN, dirigida por Julia Sutcliffe, recibió el encargo de diseñar la torre The Annex en el corazón de la australiana ciudad de Brisbane, ya tenía en mente trasladar sus oficinas allí. Rumores y edificios de lado, la nueva casa de BVN (3ra y 4ta planta) es una oda a la arquitectura biofilica. «Cuando nos contrataron sabíamos que las higueras que rodeaban la zona, catalogadas como patrimonio nacional, tendrían que ser críticas, tanto para el diseño como para la vida diaria del edificio», comenta Sutcliffe y agrega: «Cada detalle del edificio está diseñado para conectarse con las higueras, incluida la sensación de ‘estar bajo sus cuidados’. Visibles desde cada piso de The Annex, están siempre presentes».

Yugen Tea Bar: Lucienne Hemingway echa mano de las superficies asimétricas para dar vida y personalidad a un salón de té

La joven diseñadora australiana Lucienne Hemingway, a través de su estudio Curious By Design, ha llevado a cabo un proyecto de interiorismo ciertamente interesante en el que, con talento y una buena dosis de ingenio, consigue dotar a un salón de té de una potente personalidad y un valor estético diferencial. Ubicado en el corazón del exclusivo barrio de South Yarra —a las afueras de Melbourne—, famoso por su gran oferta gastronómica, la propuesta de Hemingway para Yugen Tea Bar debía ser como poco, de alto impacto,… y así fue.

Prácticamente monocromática, la paleta elegida es, aunque parezca un contrasentido, abundante. Con el negro por bandera, los tonos y variaciones utilizadas por Hemingway para «pintar» el establecimiento y todo su contenido es simplemente deliciosa. Por supuesto la piedra angular de todo el proyecto son las superficies con volúmenes asimétricos que decoran e insonorizan cada una de las estancias. Brillante.

OOAK crea un espacio gastronómico «imperfecto» en pleno centro de Washington

OOAK, la práctica de arquitectura e interiorismo dirigida por Maria Papafigou y Johan Annerhed, con oficinas en Atenas y Estocolmo, es la responsable de Imperfecto, un arrollador espacio gastronómico que busca erigirse como el máximo referente de la cocina mediterránea en la ciudad de Washington. El gran mérito del equipo cargo del proyecto, compuesto por Joan Annerhed, Maria Papafigou, Julia Moore, Orestis Nikolaidis y Christine Tam, fue conseguir que en cada salón, estancia y rincón de Imperfecto se respirara aires del Mediterráneo pero sin caer en clichés o lugares comunes, reformulándolo todo con ingenio y buen gusto. Destaca especialmente la elección e implementación de las luminarias y periféricos así como las falsas arcadas para aportar volumen a las grandes alturas.

Loft en Poblenou: Ana García López y la optimización de los espacios

La arquitecta y diseñadora catalana Ana García López (Neurona.Lab) es la responsable de la reforma de una residencia privada cuyas reducidas dimensiones, requerían de una apuesta tan arriesgada como eficiente. «Esta reforma nace de la necesidad de reorganizar espacialmente el volumen de la vivienda. El proyecto original carecía de optimización en cuanto a su altura de más de cuatro metros, no tenía jerarquización en el espacio y el almacenaje no estaba resuelto», comenta García López y agrega: «La pareja propietaria llevaba casi una década viviendo en el loft y los últimos años, desde que habían sido padres, necesitaban ampliar su vivienda en cuanto al número de estancias con usos definidos… Dada la imposibilidad de aumentar la superficie en planta, decidimos trabajar desde la sección, proponiendo una zona de altillo a modo de litera infantil de gran tamaño».

El proyecto, erigido en el barcelonés barrio de Poblenou, se consumó a partir de tres intervenciones principales: el cambio de posición del baño, la colocación de un altillo de madera en la zona de dormitorios y la disposición de un gran armario central. «Así se logran organizar diferentes funciones a uno de los dos lados del volumen cuya altura se ha dividido en dos, de manera que se generan cuatro estancias similares en cuanto a su tamaño e intercambiables entre sí».

Cafe B’alam: brutalismo pop-up en el café de Lesha Galkin

Ubicado en una antigua nave en el centro histórico de San Petersburgo, el local destinado a ser la sede del Café B’alam, contaba con una serie de rasgos propios de un emplazamiento industrial: columnas desnudas, techos abovedados, grandes ventanales o paredes de ladrillos envejecidos. La diseñadora a cargo del proyecto, Lesha Galkin, del estudio multidisciplinar ruso Facultative, lejos de dar la espalda a la intrínseca naturaleza del escenario, decidió sacarle partido. «Siento que he sido fuertemente influenciada por el estilo pop-up, lo que combinado con materiales tradicionalmente utilizados en la construcción, dio como resultado una atmósfera de espacio emergente. Aunque también se perciben ciertos aires de arquitectura brutalista», comenta Galkin.

La imagen de portada es obra de la fotógrafa canadiense Mae Mu.