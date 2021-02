Entrevista a Sergio Prieto: clásico y contemporáneo

Formas, texturas, colores y emoción

Desde muy joven Sergio Prieto ingresó al mundo del diseño, aunque entonces no lo sabía. Comenzó su trayecto por el mundo de la pintura —a la que se dedicó profesionalmente desde los 10 años— pasando luego a la construcción de pequeños objetos y cabañas. A los 18 años comenzó a estudiar diseño y desde entonces se ha ganado un lugar de referencia en el campo del interiorismo en muy poco tiempo. Comenzó a darle forma a sus ideas en Portugal como becario en Mambo Unlimited Ideas y actualmente con su marca, Dovain Studio, diseña y crea iluminación, muebles y objetos utilizando los mejores materiales, técnicas y procesos. Según sus propias palabras “Dovain Studio es una marca que surge del anhelo y la búsqueda de la belleza, la sensualidad, el estilo y el refinamiento. Nuestra misión es crear productos originales de extrema calidad”.

Sergio estará presente con una charla coordinada por el diseñador e ilustrador Jorge Arévalo en el Madrid Design Festival, invitado por ESNE. Para saber más sobre su trabajo conversamos con él antes de su llegada a Madrid.

De Talavera de la Reina en España hasta Lisboa en Portugal —donde hoy resides—, previo paso por China, India, Francia e Italia ¿qué significan para ti todos estos viajes y vivencias, y cómo se manifiestan en tu trabajo?

Aunque suene como un cliché, he de decir que el que los viajes nos alimentan el alma y nos dan puntos de vista diferentes y mucho más amplios, es totalmente cierto. En cada país donde he vivido he dejado un pedazo de mí y también me lo he llevado conmigo. Desde experiencias, colores, formas… e incluso actitud. Es muy importante no tener miedo a arriesgar y ver qué pasa; fiarnos más de nuestro propio instinto. Cuando vivía en China no tenía GPS ni internet en el móvil y me guiaba por la ciudad simplemente por mi instinto y fijándome en cada detalle, y creo que de una forma u otra eso me ha traído hasta donde estoy ahora.

Tu obra, que actualmente se engloba en la marca Dovain Studio, tiene una clara impronta escultórica ¿es esto legado de tu temprano acercamiento al arte?

Desde que era pequeño he tenido la suerte de viajar frecuentemente con mi familia, tanto nacional como internacionalmente y recuerdo que siempre me ha fascinado ver monumentos y todo aquello que fuese diferente a lo que estaba habituado en mi ámbito diario. Además, siempre he tenido una fuerte conexión con la pintura. Pasaba los días dibujando e inventando mi propio mundo, hasta que empecé a plasmar esas ideas en lienzos a los nueve años.

En alguna oportunidad has mencionado que la madera y el metal son tus materiales favoritos, a los que podríamos sumar los textiles de texturas sobrias pero con fuerte acento cromático ¿se trata sólo de aspectos funcionales o hay algo más que te inspiren estos materiales?

Los materiales y colores siempre son uno de los elementos más importantes en un producto por diferentes motivos. Nos ayuda a crear y transmitir emociones y crear así una conexión sentimental hacia los elementos. Puedes crear una forma maravillosa pero si no la acompañan los materiales y colores correctos, deja de funcionar automáticamente.

¿Qué espacio ocupan las emociones en tu forma de abordar el diseño de productos?

Las emociones son el motor principal que mueve todo. A veces es necesario controlarlas y ser más crítico contigo mismo, pero siento que para que algo funcione (sea un producto o cualquier cosa que hagamos) tienes que tener una fuerte conexión emocional durante el proceso, porque solo eso hará que hagas aquello que otros no hacen.

Vuelves a Madrid para presentarte en un diálogo abierto en el espacio ESNE, dentro del Madrid Design Festival ¿puedes anticiparnos algo de lo que compartirás allí?

Compartiré mi experiencia de la forma más real y como la siento. Contando desde experiencias positivas hasta algunas no tan positivas que me han ayudado a crecer también, y que son reales. A veces contamos solo la parte bonita pero no es esa la que nos ayuda a crecer.

Tu corta pero intensa trayectoria es la evidencia de que encontrar tu espacio profesional no necesariamente tiene que ver con la edad ¿qué les dirías a los estudiantes y jóvenes graduados que ven en ti un referente?

Lo más importante que uno puede hacer es conocerse a sí mismo y entender qué es lo que quieres conseguir. Esta es la parte más difícil pero cuanto antes lo empecemos a pensar, mejor. La autocrítica y valorarte a ti mismo son algunas de las armas más poderosas que tenemos.

Sergio Prieto se presentará como parte de las actividades de ESNE durante el Madrid Design Festival en Monbull Corner (c/Almadén 19) el próximo viernes 5 de febrero a las 12.30 horas. Puedes seguir la charla a través del Instagram de ESNE (enlace)