Sergey Makhno interviene un restaurant japonés en el corazón de Kiev

Comunicar la filosofía japonesa sin clichés

Representante de la gastronomía japonesa en el mundo, el chef Fujiwara Yoshihiro ha elegido al estudio Sergey Makhno para trabajar en el diseño de uno de sus restaurantes en la ciudad de Kiev. Inspirado en su amor por Japón y con la misión de transmitir la cultura del país, el arquitecto ucraniano ha utilizado los 800 m2 de la propiedad, para diseñar una suerte de laberinto a través del cual se distribuyen los distintos ambientes. Desde un bar de sushi, a una estación de robata y tempura, o salas estilo washitsu, cada espacio invita a los comensales a sumergirse en una atmósfera típicamente oriental.

Centrales en la filosofía japonesa, la iluminación y la vegetación también son ejes de este proyecto. Además de amplios ventanales que conectan con el exterior y permiten el traspaso de luz natural, diversos tipos de lámparas, muchas de ellas diseñadas por el propio Sergey Makhno, cobran protagonismo en la decoración del lugar. A su vez, brotes de bambú colgantes y muestras de florería ikebana, se suman a un corredor de bonsai traídos exclusivamente desde una ciudad cerca de Tokio, para componer un ambiente apacible y natural.

“Este proyecto es muy especial para mí. Japón es mi fuente de energía. Es un país del que me enamoro cada vez que lo visito, y del cual siempre quiero más. Es por eso que me puso muy contento tener la oportunidad de dejar un poco de ese amor en el centro de Ucrania. Nuestro objetivo principal fue comunicar la filosofía japonesa, no exhibirla con clichés. El diseño del restaurante se basa en la comodidad dictada por Japón, pero entendida con el alma ucraniana”, comenta Sergey Makhno.