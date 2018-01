Edward Snowden presenta Haven, una aplicación móvil y sistema de vigilancia

Para la protección de periodistas de investigación y defensores de los Derechos Humanos

El ex analista de la Agencia de Seguridad estadounidense (NSA) Edward Snowden participó en el desarrollo de una aplicación gratuita y de código abierto que permite transformar cualquier dispositivo Android en una sistema de seguridad personal. El software, llamado Haven (refugio), aprovecha las funcionalidades de un móvil inteligente para supervisar posesiones y espacios físicos del usuario. Utilizando todos los sensores del dispositivo: cámara, micrófono, giroscopio, acelerómetro, luz ambiental y la alimentación USB. La aplicación es capaz de identificar cualquier cambio en el entorno y, en consecuencia, comenzar a grabar y enviar notificaciones a otro móvil preestablecido. Haven no es un sistema que pretenda desplazar a las cámaras de seguridad, sino un proyecto conjunto entre Guardian Project y Freedom of the Press Foundation (FPF) especialmente diseñado para ofrecer protección a periodistas de investigación, defensores de los derechos humanos o personas en riesgo de desaparición forzada.