Polaroid Lab, el laboratorio fotográfico portátil de Polaroid. Instantáneas quimicamente reales

La reinvención de las polaroids

La digitalización de la información ha obligado a ciertas industrias a replantearse su negocio y en algunos casos extremos, su propia existencia. Pequeñas, medianas y grandes empresas se han quedado en el camino por no haber sabido adaptarse a las nuevas circunstancias de un mundo digital y móvil. De todas éstas, la fotografía analógica ha sido sin duda, uno de los sectores más afectados. Los smartphones, con cámaras cada día más sofisticadas, y un almacenamiento casi infinito en la nube, ha llevado a los consumidores ha modificar su hábitos y predilecciones. Polaroid, la compañía de productos fotográficos estadounidense y emblema planetario de la fotografía instantánea, ha sabido adaptarse a este nuevo escenario, actualizando su imagen, reconfigurado sus tiendas y servicios, y por supuesto, lanzando nuevos productos. Este es el caso de Polaroid Lab, se trata de un laboratorio fotográfico portátil capaz de transformar las imágenes de un smartphone en verdaderas «polaroids». Aunque en un primer momento podríamos pensar que se trata de otro escáner/impresora en miniatura con mucho marketing, este dispositivo es, en todo el sentido de la palabra, un laboratorio portátil. Y no solo por su peso y reducidas dimensiones (150 × 116 × 177 mm – 770 g) sino porque cuenta con un sistema de revelado que utiliza una serie de lentes proyectores y los procesos químicos característicos de la compañía americana. Recargable vía USB (no hay noticias de su autonomía) y compatible con iOS y Andorid, puedes hacerte con uno de estos minilabs por 130 euros.