Skype lanza un editor de código en tiempo real para entrevistas técnicas

Directamente desde la Web, sin descargas ni registros

Entrevistas de Skype es la nueva herramienta de la plataforma de videollamadas que permite mantener entrevistas en línea utilizando a su vez un editor de códigos en tiempo real. Este recurso, especialmente diseñado para entrevistas técnicas que requieran demostrar habilidades de programación, es compatible con Microsoft Edge y Google Chrome (versión 32 y superior), y actualmente admite 13 lenguajes de programación: C, C ++, C #, F #, Go, Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Rust y TypeScript. De esta manera, los candidatos pueden mantener una videollamada mientras ejecutan sus códigos y comprueban sus resultados en tiempo real. Además, para prevenir errores sintácticos, el editor cuenta también con un resaltado de sintaxis incorporado. Y para hacerla aún más accesible, la herramienta puede ser utilizada sin necesidad de registrarse ni descargar ningún programa, directamente en el navegador, desde la web de Skype, siendo posible compartir el enlace de la entrevista con quien desee unirse a ella.