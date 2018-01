The sKan: detector de cancer de piel portátil gana el James Dyson Award 2017

Diseño, medicina y bioingeniería

The sKan es el proyecto ganador de la edición internacional James Dyson Award 2017. Se trata de un dispositivo low cost que detecta el melanoma que provoca cáncer de piel de manera no invasiva. El proyecto ha sido diseñado por estudiantes de medicina y bioingeniería de la Universidad de McCaster (Canadá) y consiste en unos sensores de temperatura que permiten identificar las áreas de tejido que ganan calor más rápido que las otras zonas cercanas de la piel. Ya que, los estudios revelan que las células cancerígenas tienen una tasa metabólica más alta que las células de tejidos normales. Cuando un área de interés en la piel se enfría rápidamente, el tejido canceroso recuperará el calor a un ritmo más rápido que el tejido normal. Los resultados que arroja The sKan se muestran en un ordenador mediante una gráfica de calor y temperatura y, posteriormente, un médico especializado puede indicar si el paciente necesita ser examinado exhaustivamente o no. La herramienta destaca por ser un método rápido de detección ya que, actualmente, se recurre a una inspección visual o la opinión de un especialista, que se traduce en tiempo, colas y, en muchos casos, altos costes.