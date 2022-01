La columna de Joan Costa: Ver o no ver, esta es la cuestión

Ya sabemos que la Estrategia es una invención de los militares. Que luego han adoptado los políticos y la geopolítica. Y los directivos de empresa e instituciones. La Estrategia es el pensamiento para la eficacia, y utiliza una herramienta irreemplazable: los mapas y los esquemas.

El respetado consultor en estrategia política Iván Redondo (que, como es sabido, lo ha sido del gabinete de la presidencia del Gobierno) escribe en su artículo de La Vanguardia (03.01.22) una anécdota muy ilustrativa de su tiempo de estudiante.

Redondo recuerda que en bachillerato un profesor de filosofía solía recetarles “tres palabras para digerir mejor sus clases: ‘aceite de codo’. Cuando no comprendíamos algo, ‘aceite de codo’. Esa era la consigna. El ‘aceite de codo’ sintetizaba un principio y un método. El principio: estudiar escribiendo. Y el método (lo destaco en cursivas): hay que conectar los conceptos proyectando mentalmente esquemas. Y si no te atreves, dar un paso más: dibujarlos. Representarlos gráficamente”.

No son solo los militares, los políticos y los managers estratégicos, sino también los filósofos (como el profesor de Redondo) quienes reconocen la necesidad de ver para comprender y actuar. Pero hay más: también los científicos, como los astrónomos y matemáticos de la Grecia precristiana, se expresaban y comunicaban mediante esquemas, grafos y diagramas.

No podía faltar en este elenco el testigo de Albert Einstein: “Si no sé dibujarlo es que no lo entendí”. Lo que no tengas claro, sea un concepto, un problema o una decisión que tomar, dibuja su estructura, lo comprenderás y podrás resolverlo.

La asignatura pendiente

El diseño gráfico siempre ha privilegiado la Imagen y el Texto que son el principio del grafismo. Pero no ha prestado atención a un hecho fundamental: ambos provienen del Dibujo (incluso para aprender a leer y escribir los niños empiezan dibujando las letras). Y tampoco se ha puesto el acento en otra cuestión esencial de los tres lenguajes gráficos: entre la Imagen y el Signo está el Esquema, que no es una imagen ni un texto.

El Esquema, y la Esquemática, que es la ciencia de los esquemas, ha sido eclipsado interesadamente por la Imagen, pues ésta es fácil, barata de obtener y, además, entiende y gusta a todo el mundo. Por eso ella es el elemento primordial de la publicidad y la documentación gráfica. Y es paradójica la ausencia de atención hacia la Esquemática cuando el esquema, el esbozo, es la base de todo proyecto. Una disciplina proyectual como el diseño gráfico ha tendido a lo fácil de cara al cliente. Los esquemas no se construyen automáticamente. Como decía Leonardo da Vinci, “son cosas mentales”. Y para ser más exacto, llamaba a los esquemas “demostraciones”. Exactamente es ese el poder específico de los esquemas.

La asignatura pendiente del diseño gráfico y la comunicación visual es el dominio del lenguaje de los esquemas. Que es el lenguaje de la estrategia, la ciencia y la tecnología, es decir, del futuro.

El esquema te permite visualizar las sensaciones internas (sentimientos, ideas, emociones, intuiciones), las percepciones externas (cosas, procesos, acontecimientos, datos) y los modelos de acción.

