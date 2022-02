La columna de Joan Costa: ¡Welcome, Mr. Sócrates!

Nuestra Spanish Radio Television rinde homenaje al gran Berlanga. El título de su programa de divulgación cultural This is Philosophy, ha recibido los máximos elogios del mundo universitario, la RAE, el Instituto Cervantes y la UNESCO (Ejem).

Es de toda justicia que los grandes progresos civilizatorios que están haciendo tanto bien a la humanidad, como el Black Fryday o el Halloween, sean reconocidos por sus nombres en su lengua original (?). Pero tal como lo retrató Berlanga, hay decisiones tomadas en este país nuestro por mentes provincianas que se creen cosmopolitas y sería recomendable una visita al psiquiatra para superar tales complejos de una vez.

No me estoy refiriendo al contenido del citado programa, pero tampoco es la primera vez que esto sucede. Hubo un reciente precedente en un programa que se desea cultural con un título igual de cursi: el televisivo This is Art. Me permito sugerir que, antes de pensar como Trump “¡America first!”, miren un poco más cerca, donde están realmente las causas.

He aquí unos botones de muestra:

-Hace 450.000 años, primeras piedras grabadas por mano humana, halladas en Bilzingsleben, Alemania, que son el embrión del Arte

-Hace 16.000 años, consagración del Arte prehistórico. Cuevas de Lascaux al sur de Francia y de Altamira al norte de España

-Hace 4.000 años, en Naquane, Italia, 40.000 grabados sobre rocas con imágenes descriptivas son el eslabón que vincula el Arte con la Escritura

-En la misma época, en la Europa Oriental se inventaba la Escritura y la Numeración cuneiformes

-Hace 3.000 años, primeros mapas geográficos y planos de ciudades sobre barro, en Mesopotamia (actual Irak)

-Hace 2.600 años, por influencia del alfabeto fenicio, el alfabeto griego da nacimiento al alfabeto latino que utilizamos en Occidente

-Hace 2.300 años, emerge en Grecia el pensamiento filosófico y científico con los sabios, astrónomos, matemáticos y geómetras más eminentes

-Siglo XIII, el sabio mallorquín Ramon Llull, uno de los “padres de la Europa tolerante”, crea el arte de la Combinatoria, fundamento del pensamiento creativo, e inventa una “máquina de pensar” de papel que fue el anticipo de la revolución algorítmica y digital

-Siglo XV, Renacimiento, concepto de Bellas Artes, historia del Arte y primeras Accademia de Disegno aparecen de una tacada en Florencia

-Paralelamente, en Maguncia, Alemania, Johannes Gutenberg inventa la imprenta tipográfica e impulsa las artes del libro, el primer media de comunicación de masas

-1515, Leonardo da Vinci pinta la Mona Lisa (Museo del Louvre)

-1826, Nicéphore Niépce inventa la Fotografía en París: la primera imagen técnica, autónoma de la mano humana

-1890, el vienés Von Ehrenfelds lanza la teoría psicológica de la percepción o Gestalttheorie

-1895, los hermanos Lumière inventan el Cinematógrafo en París…

Y así sucesivamente, con los premios Nobel españoles, la Bauhaus, etc., etc.

Si te interesa completar ese listado de los puntos clave de la cultura, puedes consultar el “mapa etiológico de la Comunicación” en mi libro Reinventar la Publicidad (finalista premio Fundesco de Ensayo 1993, Madrid, págs. 171 a 196).

Si quieres comentar, discutir, aportar o simplemente contactar a Joan por el contenido de sus columnas, puedes escribirle a jci@joancostainstitute.com