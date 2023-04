La columna de Chema Aznar: Entre hoy y el  mañana

Share this...

Cada vez el proyecto físico se ha ido incorporando en la eficiencia de lo compartido, conectivo, inmiscuyéndose en la triada enmarcada en el internet de las cosas, en la eficiencia de lo maquinal, lo controlado. Dentro de este contexto ¿qué rol pretende el diseño? ¿Sería enmascarar de buenismo desde manipulaciones gestálticas, formales, simbólicos eficientes, en sucesivos vislumbres rápidos, escuetos en los productos, servicios, amagando fines interesados?

Las formas de compartir se basarían en las IDC, internet de las cosas con la participación coordinada de la triada: la comunicación, la energía y la logística.

La experiencia en el compartir de los procesos, en el proyecto se hace a través las redes, desde un altruismo voluntarista. La experiencia se limita, se hace artefacto en la máquina conectiva y no desde la experiencia real, según Franco Bifo, Berardi en lo conjuntivo.

El proyecto de producción de cosas, sistemas y servicios se ordenaría en la alienante triada de nuevas formas de adecuación, dictadas por el MOOC Massive Online Open Courses. La pregunta sería ¿cómo se insertaría el proyectar o el proyecto del diseño en un sistema muy evolucionado y activo en las MOOC o la estructura inteligente integrada al nuevo organismo económico, sistema operativo universal, hacia la IDC implementado por la IA?. Estamos en una época en el que cada vez más, el libre albedrío en la creación estaría sujeto a condicionamientos observados desde un interés que se ajusta al engranaje de la estructura inteligente, integrada en un gran organismo económico, operativo, pero éste realmente ¿sería el compartir mediante estructuras inteligentes no mediatizadas, independientes hacia soluciones de problemas reales?.

Nos encontramos en una plena evolución de las IA en las que destaca los resultados de sistemas como el Open GPT de la corporación Open AI. Las/os profesionales del diseño deberían estar atentos. Según Sam Altman el CEO de Open GPT, más cercanos a nuestros intereses es el sistema DALL·E 2 – Open AI. Estos sistemas de Inteligencia Artificial han evolucionado, superando la capacidad humana en las acciones y en la evolución cognitiva, como también en el tiempo de respuesta. Según se refiere Altman deberíamos estar atentos a estos puntos: La generación de nuevos trabajos, enmarcados desde un contenido autogestionado y la personalización de la experiencia. Nos traerá la inteligencia artificial generalizada, IAG en la que el cliente tendrá la libertad de personalizar su producto o servicio, pero su objetivo es la creación de una conciencia universal. Continúa diciendo “el despliegue (IAG) debiera ser lento (…) su mal uso podría apagar las luces (metafóricamente hablando).”

Estas consideraciones tienen una respuesta contingente: el diseño, a lo largo de su historia, ha ponderado e indexado mediante métodos analíticos la información, tomando plena conciencia de la experiencia en el proyecto. Puede operar desde informaciones de datos aportados por las tecnologías e incluso decididas por la IA, antecedido en un contexto híbrido, conjuntivo- conectivo. El proyecto se ocupa de la materialidad desde lo orgánico, lo material, el cálculo, estadísticas, diagramas de flujos, intentando formular disposiciones algorítmicas, como también software para la realización de soluciones constructivas generativas y de representación. Podríamos citar a Frederic Jameson, en su obra la Teoría de la Posmodernidad, para comprender mejor lo que digo con respecto al rol del diseño en este tiempo:

(…) como la idea’ de Malraux de una obra de arte ficticia. Se refería a cómo la fotografía crea formas artísticas hasta entonces nunca se habían realizado; por ejemplo, ampliando el oro batido de una pieza de joyería escita hasta obtener volúmenes que recordaban a los frisos del Partenón (…)

El servicio o el trabajo precario se instalan en lo que llamo la expectativa, enmarcada en la esperanza. Pero el coworking de empresas –digamos “duro”– como GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple), es un productor creativo, que impone desde una falsa gratuidad acciones que necesitan desde su interrelación global. El diseño. por su carácter iniciativo, creativo y propositivo de todo producto, necesitaría apartarse parcialmente de este espacio conectivo. Este espacio y tiempo aportado por el diseño, integrado en la conectividad, sale casi gratuito, estructurando la generalización de servicios de diseño hacia disposiciones similares a UBER (uberización).

