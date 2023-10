La columna de Chema Aznar: Persistencias

Share this...

No nos debería de extrañar que el ser humano, en su progreso continuo en el devenir del tiempo y, desde sus necesidades reales, emprendiera el proyecto –el diseño– hacia la acción y la representación. El proyecto, de este modo, entendido como una planificación emergente, asistido por el hábito, la costumbre. A esto se suma la experiencia, que es aprendida a través del tiempo. Por ejemplo: las pinturas rupestres a las que se les asignan significados anímicos, mágicos, pudieron haber sido expresados premeditadamente desde una taxonomía comparativa, para valorar la técnica más eficaz en la caza. Posteriormente, en la organización de las ciudades, proyectaban en base a un criterio tecno-mágico, sacerdotal, ejemplos significativos en cuanto a estos procesos son famosos: Egipto, Sumeria, Babilonia, la Cultura Maya o Roma.

Como apunta Erik Davis los humanos inventaban y diseñaban desde el año cero. Este autor los denomina ciborg, los considera investidos habitualmente de útiles, armas a la mano, además de signos u objetos mágicos para protegerse de lo desconocido. En la actualidad también utilizamos artefactos o wearables muy cercanos a nosotros por lo que, desde la perspectiva de Davis, también nos constituye en ciborbgs

Vivir el espacio en el pasado era entendido con naturalidad, pero también con dificultad. Se sabía cuáles eran las señales que advertían, que guiaban al individuo o a un colectivo. Se buscaba inicialmente la domesticidad de la naturaleza, en cuanto debieron producir herramientas necesarias para sobrevivir. L. Munford entendía que las primeras herramientas confeccionadas por los primeros homínidos y paleolíticos no eran solo manifestaciones materiales exógenas, sino que sus propios cuerpos aparecían como un sistema depredador y productivo, desde su propia evolución psicofísica: “(…) es el momento en el que hombre aparece como componente activo, consumido, determinado, desplazado y conscientemente segregado a consecuencia de la técnica”.

En diversas obras, en las épocas arcaica y clásica, en Grecia, manifestaban desde una observación contextual claramente la intencionalidad, en donde interfería la tecnología, la magia o el animismo. En este contexto podríamos entender que el diseño, la ingeniería, la acción proyectiva y de producción, desde la acción habitual e intrínseca, participa también en la razón y la magia, el número de oro, figuras poligonales, gnomones, la divina proporción o los ritmos. Samuel Florman dice lo siguiente en cuanto a la valoración de las cosas o los productos desde un sentido literal, en cuanto son producidos: los placeres existenciales de la ingeniería, “el diseño”. Introduciéndose en diferentes contextos, como es el caso del poema La Ilíada, refiere lo siguiente: “salimos del mundo de Homero, embriagados con el tacto de los metales, las maderas y las telas, eufóricos con la sensación de los objetos diseñados, fabricados usados, regalados, admirados y saboreados”.

En nuestro tiempo las cosas naturales o artificiales pasan por filtros mecanicistas, positivistas, racionales, analíticos. En el tiempo arcaico clásico, helénico, los (inventos) sistemas o artefactos eran percibidos como mágicos. Su vigorosa aura no solo emergía de su novedad, sino de sus invisibles sistemas o de sus complejidades desconcertantes, como pasa actualmente con las últimas tecnologías. Parafraseando a Erik Davis, podemos establecer un nexo entre las consideraciones en realización literal de los proyectos virtuales, entendidos como posibilidades con lo que anteriormente fue deseado por los magos y alquimistas. Creo que estas consideraciones podrían explicar ciertas actitudes del Diseño.

Si tenemos presente hoy consideraciones mitológicas e incluso de tipo animistas, podríamos ver que no estamos tan lejanos a esa visión anterior, considerando, por ejemplo, que el diseño participa en algunas atribuciones del dios Hermes, disfrazándose como heraldo, inventor, comerciante, mago, conspirador malévolo, entre otros. Estos trabajos del dios podrían enmarcarse hoy en la acción del mismo proyecto.

Hay cierto elan, (impulso), semejante a los atributos de Hermes. Con respecto a la palabra design, significa entre otras cosas: interés, propósito, meta, conspiración, conjura, forma, estructura fundamental. Todas están en relación con el ardid y la malicia (acción hábil con que se pretende algo). En cuanto lo que se refiere al verbo, to design significa ‘fingir, proyectar, bosquejar, conformar, proceder estratégicamente’.

Según V. Flusser el diseñador sería un “conspirador malicioso” que va situando trampas de forma predeterminada. Así mismo, los términos mecánica y máquina designan en griego (mechos) un mecanismo que tiene por objeto engañar, hacer una trampa. Este concepto se describe claramente en la Odisea de Homero (VIII, 490): “Más, ea, pasa a otro asunto y canta como estaba dispuesto el caballo de madera construido por Epeo con la ayuda de Atenea; máquina engañosa que el divino Odiseo llevó a la Acrópolis, después de llenarla con los guerreros que arruinaron a Troya (…)”

La historia del Diseño y el proyecto, desde los jeroglíficos hasta el código informático, es en sí misma indisociable de los intercambios con algo del otro mundo, algo divino.

“La tecnología es la religión por otros medios,” Eugene Thacker

Citas

Davis, Erik.Tecgnosis. Mito, magia y misticismo en la era de la información ed. Caja negra (futuros próximos) Buenos Aires Argentina “2023.

Thacker Eugene Op,cit Tecgnosis

Mumford, L. El pentágono del poder (el mito de la máquina), v. II, ed. Pepitas de Calabaza, Logroño España , 2011.

Florman, Samuel C., The Existent Pleausures of Engineering, , St. Martin´s Press Nueva York, EEUU 1976.

Flusser, Vilém , Filosofía del Diseño, ed. Síntesis España. 2002.

Aznar, Chema. Incidencia y reflexión: pensamientos en torno al diseño de producto. Ed. Experimenta Madrid.