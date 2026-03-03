Becas Másters Elisava 2026: 28 becas del 50% del importe de cada máster

¡Tienes tiempo hasta el próximo 24 de marzo!

Elisava, Facultad de Diseño e Ingeniería de Barcelona, presenta un año más las ya famosas Becas Másters Elisava, una fantástica iniciativa que busca ofrecer una oportunidad para que estudiantes de todo el mundo puedan acceder a uno de los másters que ofrece la famosa institución educativa catalana. «Las Becas Másters Elisava reconocen, premian y difunden el talento y la excelencia del futuro alumnado de máster», comentan desde Elisava.

Los interesados en hacerse con alguna de las 28 becas del 50% (7 becas para másters de Madrid y 21 becas para másters de Barcelona, incluyendo el Máster Universitario en Estudios Interdisciplinarios en Diseño y Comunicación) correspondientes al importe total del máster que elijas, deberán presentar sus propuestas entre el 3 y el 24 de marzo de 2026.

¿Cómo puedes optar a las Becas Másters Elisava 2025?

Para todos los másters (excepto el Máster Universitario en Estudios Interdisciplinarios en Diseño y Comunicación) debes rellenar con tus datos el formulario de aplicación y seleccionar el máster que quieras cursar. En el mismo formulario, deberás subir los siguientes materiales: Vídeopresentación (máximo 30 segundos) en el idioma del máster que quieras cursar y un portfolio (máximo 2GB). Puede ser un portfolio en pdf o un pdf con el link de tu web/portfolio virtual.

Para el Máster Universitario en Estudios Interdisciplinarios en Diseño y Comunicación (una beca del 50%) debes rellenar con tus datos el formulario de aplicación y seleccionar el Máster Universitario en Estudios Interdisciplinarios en Diseño y Comunicación. En el mismo formulario, deberás subir los siguientes materiales: Carta de motivación. Vídeopresentación (máximo 30 segundos) en el idioma del máster que quieras cursar y un portfolio (máximo 2GB). Nota media del expediente de grado: Si todavía no has finalizado tus estudios, deberás adjuntar un certificado acreditativo de tu nota media actual, que deberá estar expedido oficialmente por la secretaría de tu universidad. No se admitirán fotocopias ni documentos que no estén debidamente firmados y sellados.

En este punto es necesario remarcar que únicamente puedes aplicar a un máster. Si aplicas a más de un máster, tu candidatura quedará invalidada.

Para obtener mas información de las Becas Másters Elisava 2025, puedes hacer clic en este enlace.