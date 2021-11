La columna de Teresa Jular: Leer, pensar, actuar

Pensé en titular esta entrega «OTOÑO DE BOLOS» y hacer una crónica desenfadada de las actividades que me han tenido de acá para allá por la mitad septentrional de España este último mes, pero me lo he pensado mejor y he elegido esos tres infinitivos tan elegantes.

Elegantes y acordes con lo que me pide el cuerpo ahora mismo, pues estoy siguiendo el curso «Pensar el diseño» (1), de introducción a la filosofía, impartido en modo online por Luis Montero, compañero en este medio que me acoge. Y diría que estoy inmersa, incluso obsesionada, como quienes escalan altas y empinadas montañas, tipo Everest, vaya.

Saber todo lo que incluye la filosofía si, como es mi caso, tu formación académica ha sido «de ciencias», ponerte al día en autores de una disciplina que lleva más de 2.500 años rulando, y aprender a pensar bien cuando llevas más de medio siglo pensando regular, no es tarea fácil, por más que Luis sea un avezado sherpa que nos lleva por atajos y nos aclara los conceptos fundamentales con unas oxigenantes videopíldoras. El grupo (de personas inscritas y especialistas invitadas) también me ayudan a resistir mejor las frecuentes avalanchas de precisiones. Me caen encima y remueven mis creencias sobre el diseño, enterrando las más ingenuas, dejando otras en pie.

Los bolos que quería reseñar (y perdón por la autopromo) han sido, empezando por el más reciente:

_el «Pecha Kucha Night València 35», de invitada para impartir una charla sobre diseño y economía circular que fue seguida de diez excelentes proyectos de innovación social promovidos por jóvenes muy conscientes y sabios; una tarde muy esperanzadora (2);

_el homenaje en Segovia al gran diseñador y artista José María Cruz Novillo, con ocasión de la clausura de la exposición que ha exhibido gran parte de su trabajo en Palacio Quintanar y que contó con su presencia; me siento privilegiada por haber contribuido a la programación de «Paseo por el diseño español» (3),

_y el IX Encuentro Nacional de Diseño «Identidad y territorio», que nos convocó a mediados de octubre en Santiago de Compostela. Un centenar largo de personas implicadas en el trabajo colaborativo que inspirará gran parte de las acciones futuras de la Red Española de Asociaciones de Diseño (4). Un encuentro productivo y afectuoso, que ha sumado la producción de la exposición «From Spain With Design», que se exhibirá en el Centro Galego de Arte Contemporánea hasta finales de enero (5).

Han sido tres actividades que, siendo muy distintas en la Estética, convergen en la Ética y contribuyen, sin lugar a dudas, a la Epistemología y a la Política… del Diseño. En la Ontología no pienso entrar, que son arenas movedizas. 😉

El título encaja con esta ilustración de Álvaro Valiño que sentí que tenía que traer a Experimenta. Publicada originalmente en la revista Mongolia, topé con ella en la cabecera de Twitter de su autor, en la versión «More books, less flags», que suena aún más contundente. Fue tal la identificación con el mensaje y con su resolución gráfica que, aunque no lo conocía, me animé a pedírsela. Y… me la dejó (6).

¿Un flechazo? ¿Un capricho? No lo sé, pero la necesitaba para formar parte de la colección de imágenes en blanco y negro que acompañan mis palabras en estas columnas de design lover.

Sin dejar de leer y pensar, vuelvo a escribir. Y a viajar y abrazar. Que dure.

Para entendernos mejor

