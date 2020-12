Agenda de diciembre: diseño y creatividad para despedir el año

Conferencia online para ilustradores: Cómo diseñar un alfabeto puede cambiar tu vida

ESDI, la Escuela Superior de Diseño de Barcelona, organiza el próximo jueves 3 de diciembre a partir de las 16.00 horas, una conferencia online donde el ilustrador, diseñador y artista visual argentino (actualmente afincado en Barcelona) Mariano Pascual, hará un recorrido por una selección de… Más información en este enlace.

Gran exposición de la 7ª Bienal Iberoamericana de Diseño

Hasta el 21 de enero 2021 se podrá visitar en la Central de Diseño de Matadero Madrid la exposición de la 7ª Bienal Iberoamericana de Diseño. Una muestra articulada a partir de los diseños seleccionados por un jurado internacional integrado por profesionales de distintas disciplinas del diseño. «Ante el complejo panorama actual provocado por la pandemia de la COVID-19, el diseño iberoamericano quiero mostrar su poder transformador y su capacidad para incentivar y promover la actividad económica y contribuir a reactivar la acción cultural e institucional», comentan desde la organización. Más información en este enlace.

MAZOKA, el festival de Dibujo e Ilustración, sale de gira por el territorio alavés y abre las puertas de su mercado online

El mercado online de dibujo e ilustración de MAZOKA abre sus ventanas al público del 3 al 20 de diciembre. La web de mazoka.org será un gran escaparate de 40 ilustradoras e ilustradores donde descubrir y comprar productos únicos y especiales. Cada artista tendrá un perfil donde mostraremos su experiencia, trabajos, web y tienda donde adquirir el regalo perfecto para estas Navidades. Más información en este enlace.

Georgia O’Keeffe en el Thyssen-Bornemisza de Madrid

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta la primera retrospectiva en España de Georgia O’Keeffe. A través de una selección de más de 80 obras, el visitante puede sumergirse en el universo pictórico de esta artista, considerada una de las máximas representantes del arte estadounidense del siglo XX. La exposición, titulada Georgia O’Keeffe, podrá visitarse hasta el 8 de agosto de 2021. Más información en este enlace.

Gran retrospectiva internacional dedicada al diseñador gráfico alemán Otl Aicher

El Museo de Bellas Artes de Bilbao presenta Otl Aicher. Metro Bilbao. Arquitectura y paisaje, la primera gran retrospectiva internacional dedicada al diseñador gráfico alemán Otl Aicher, con más de 200 obras y objetos provenientes del Archivo de la Escuela Superior… Más información en este enlace.

Se abren las inscripciones para el Nikon Photo Contest 2020-2021

El Nikon Photo Contest, uno de los concursos internacionales de fotografía más antiguos y sin duda, uno de los más prestigiosos de mundo, acaba de poner en marcha su edición 2020-2021. Organizado por Nikon Corporation desde 1969, este año el certamen se estructura a partir de dos categorías… Más información en este enlace.

Mondrian y De Stijl, gran exposición en el Museo Reina Sofía

El Museo Reina Sofía yel Stichting Kunstmuseum Den Haag organizan Mondrian y De Stijl, una imperdible exposición dedicada a la obra de Piet Mondrian, que en el contexto del movimiento De Stijl, marcó el rumbo del arte abstracto geométrico desde los Países Bajos y contribuyó al cambio drástico de la cultura visual después de la Primera Guerra Mundial. La muestra, comisariada por Hans Janssen y que podrá visitarse hasta el 1 de marzo de 2021, reúne muestras del trabajo de Mondrian y de algunos de sus compañeros de movimiento. Más información en este enlace.

Vida Futura. Interferencias, alteraciones y cambios

LABoral, el Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón albergará hasta el próximo 12 de diciembre Vida Futura. Interferencias, alteraciones y cambios, una exposición colectiva fruto de la convocatoria EMARE (European Media Art Residence Exchange), de la plataforma europea EMAP (European Media Art Platform), dirigida a artistas europeos que trabajen con nuevas tecnologías. Comisariada por Karin Ohlenschläger, esta disruptiva muestra cuenta con la participación de creadores como Marco Barotti, Disnovation.org, Stefan Laxness, Quimera Rosa, Anna Ridler, Robertina Šebjanič o Gjino Šutić. Más información en este enlace.

IED Master Talks: conversaciones sobre diseño, moda y tecnología

Bajo la premisa “El mundo necesita ser rediseñado», IED Istituto Europeo di Design pone en marcha IED Master Talks, un imperdible ciclo de conferencias vía streaming que cada miércoles, hasta el 9 de diciembre, girarná en torno a la moda, las tendencias y la aplicación del diseño en sus diferentes ámbitos. Estas charlas reunirán a grandes profesionales de estas áreas, con la comunidad IED y los amantes de la moda y el diseño. Más información en este enlace.

Sansón, 25 años en El Norte de Castilla. Humor gráfico en el Palacio Quintanar de Segovia

El Palacio Quintanar de Segovia albergará hasta el 11 de diciembre de 2020 la exposición Sansón, 25 años en El Norte de Castilla. Se trata de un cuidado recorrido por la obra del viñetista vallisoletano Rafa Vega (Sansón), cuya presencia ha sido diaria y de forma ininterrumpida durante 25 años en el periódico El Norte de Castilla y, desde 2009, en los diarios regionales del grupo Vocento. Más información en este enlace.

World Press Photo 2020. Muestra internacional de fotoperiodismo

Hasta el 20 de diciembre el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) será la sede de World Press Photo 2020. La exposición presenta todas las fotografías y las piezas multimedia premiadas, en su mayoría inéditas en España, que han sido escogidas por su excepcional calidad visual y ofrecen distintas perspectivas acerca de la actualidad global. Este año, tres fotógrafos españoles figuran entre los galardonados: los barceloneses Ricard García Vilanova y Ramón Espinosa, y el sevillano Antonio Pizarro Rodríguez. Más información en este enlace.

CDC15: el concurso para estudiantes de Arquitectura y Diseño de Cosentino ya está aquí

Cosentino, la multinacional española especializada en superficies para la arquitectura y el diseño, ha puesto en marcha la decimoquinta edición delCosentino Design Challenge, el concurso internacional para estudiantes de Arquitectura y Diseño de Cosentino. La presentación y lanzamiento oficial de esta nueva edición del ya icónico certamen ha tenido lugar este jueves 5 de noviembre a través de un evento online (que puede verse en el canal Cosentino TV de YouTube). Más información en este enlace.

Entre el arte y la moda. La colección de fotografías de Carla Sozzani en Madrid

Hasta el 10 de enero de 2021 el famoso espacio cultural madrileño, CentroCentro, albergará Entre el arte y la moda. Fotografías de la colección de Carla Sozzani, una imperdible exposición dedicada a la moda, el arte y la fotografía. La muestra, de carácter gratuito y que podrá visitarse de martes a domingos de 10:00 a 20:00 horas, se articula a partir de la colección fotografía de la célebre editora, empresaria y galerista italiana, Carla Sozzani. Más información en este enlace.

La huella del deshielo, fotografías de Fernando Moleres

Hasta el 31 de diciembre de 2020 el Roca Madrid Gallery albergará la exposición La huella del deshielo, un proyecto expositivo basado en una de las series más impactantes del famoso fotógrafo bilbaíno Fernando Moleres. «Las fotografías constituyen una serie narrativa que comienza con paisajes de hielo formados en una época inmemorial, que como cápsulas del tiempo, caminan silenciosamente hacia el desvanecimiento; allí en los límites de lo visible. Un ambiente en el que se intercambian la calma y la tensión de la transformación», comenta Moleres. Más información en este enlace.

Expresionismo alemán en la colección del barón Thyssen-Bornemisza

Esta exposición dedicada al Expresionismo alemán es la apertura de la celebración del centenario del nacimiento de Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza (1921-2002), uno de los más acreditados coleccionistas del siglo XX. Cuando en mayo de 1961 el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza adquirió una acuarela de Emil Nolde iniciaba un cambio de rumbo en el coleccionismo de la saga Thyssen. Comisariada por Paloma Alarcó, la muestra que podrá visitarse hasta el 14 de marzo de 2021, cambia la habitual distribución cronológica del expresionismo en salas del museo para ofrecer una visión renovada que se articula alrededor de tres conceptos: el proceso de creación de las pinturas, su éxito de público y crítica y, por último, la relación del barón con sus marchantes y los proyectos expositivos que organizó para difundir su colección en el contexto internacional. Más información en este enlace.

Fundación Telefónica y el Centro de Arte Alcobendas presentan El arte en el cómic

Cerca de 70 dibujantes y artistas del noveno arte reinterpretan las grandes obras de la historia de la pintura universal en la exposición El arte en el cómic. Comisariada por el historiador Asier Mensuro y producida por Fundación Telefónica, la muestra podrá verse en el Centro de Arte de Alcobendas hasta el 20 de febrero de 2021. Más información en este enlace.

Botero en Madrid: la mayor retrospectiva dedicada al artista colombiano en Europa

Hasta el 7 de febrero de 2021, CentroCentro, el icónico espacio cultural madrileño albergará una exposición sin precedentes dedicada a la obra de Fernando Botero. Producida por Arthemisia con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid Botero. 60 años de pintura, recorre seis de las más de siete décadas de la extensa trayectoria del artista colombiano. La muestra, compuesta de 67 piezas —la mayor retrospectiva dedicada al artista colombiano en Europa—, será una ocasión única dado que la selección ha sido aprobada por el propio maestro. Más información en este enlace.

Hiperespacio, una reflexión sobre el arte y la arquitectura en el Bombas Gens Centre d’Art

Hasta el 24 de enero de 2021 se podrá visitar en el Bombas Gens Centre d’Art de valencia la exposición, Hiperespacios. Comisariada por Julia Castelló, Nuria Enguita y Vicent Todolí, la muestra reflexiona sobre la relación entre la arquitectura y el arte. «En las artes visuales, la arquitectura, lejos de ser un espacio abstracto, deviene un envoltorio, una membrana, la piel de nuestra vida. El espacio arquitectónico, que estimula nuestras proyecciones mentales e introyecciones físicas y psíquicas (memorias, acciones), no ha perdido en el arte su poder originario de proteger al cuerpo», comentan responsables de la exposición. Más información en este enlace.

Una década de diseño valenciano en el Instituto Valenciano de Arte Moderno de Alcoy

La exposición Diseño valenciano (2009-2019). Productos para un mundo global, que podrá visitarse hasta el 31 de enero 2021 en la segunda planta del IVAM CADA ALCOI, el Instituto Valenciano de Arte Moderno de Alcoy, propone un recorrido por el diseño de producto valenciano desde 2009 hasta la actualidad. La muestra, comisariada por el profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de València Xavier Giner Ponce, está compuesta por 170 obras excepcionales (muchas de ellas ya históricas) de creadores como Vicent Martínez, Santiago Sevillano, PerezOchando o Ximo Roca, a través de esta cuidada selección se analiza y reflexiona sobre la complejidad y valor experimental e innovador de este ámbito del diseño. Más información en este enlace.

William Kentridge. Lo que no está dibujado

Hasta el 21 febrero 2021 el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) albergará una exposición dedicada al profilfico y multifacético creador sudafricano William Kentridge. Esta muestra, titulada William Kentridge. Lo que no está dibujado, es una oportunidad única para ver algunas de las obras más emblemáticas de Kentridge: tapices de gran formato, la impactante instalación audiovisual More Sweetly Play the Dance y la serie completa de los 11 cortometrajes de animación Drawings for Projection. El CCCB es el primer lugar en Europa donde se estrena la última película de Kentridge, City Deep. Más información en este enlace.

Hey we are, gran retrospectiva dedicada a Hey en el Centro de Arte La Panera

El Centro de Arte La Panera, uno de los espacios de mayor proyección de la última década en la escena cultural catalana, albergará hasta el 10 de enero de 2021 la exposición Hey we are, una interesante retrospectiva dedicada al ya consagrado estudio de diseño gráfico barcelonés, Hey. Comisariada por Anna Roigé, la muestra ofrece a sus visitantes un verdadero viaje por la vida y obra de una firma creativa, que a pesar de su juventud (fundado en 2007), ha conseguido hacerse con un lugar de privilegio en la la comunidad creativa española. Más información en este enlace.

Richard Buckminster Fuller, vida y obra de un genio en el Espacio Fundación Telefónica

El Espacio Fundación Telefónica de Madrid presenta la exposción Curiosidad radical. En la órbita de Buckminster Fuller, un imprescindible recorrido por la vida y obra del legendario diseñador, arquitecto, pensador, filósofo y visionario estadounidense, Richard Buckminster Fuller. Comisariada por Rosa Pera y José Luis de Vicente, la muestra reúne los principales trabajos de Fuller con propuestas de creadores contemporáneos y coetáneos de su época como Abeer Seikaly, Norman Foster y Chuck Hoberman, los diseñadores Neri Oxman y Joris Laarman o los artistas Olafur Eliasson, Ruth Asawa y Tomáš Libertíny. Más información en este enlace.

Vanguardia dibujada [1910-1945]. Colecciones Fundación Mapfre

El Museo Carmen Thyssen Málaga organiza Vanguardia dibujada [1910-1945]. Colecciones Fundación Mapfre, una imperdible exposición creada a partir de los fondos de de la Fundación Mapfre. Obras de artistas como Salvador Dalí, Henri Matisse o Joan Miró, entre muchos otras, podrán disfrutarse hasta el 17 de enero de 2021 en la Sala Noble de la prestigiosa institución cultural malagueña. Más información en este enlace.

La imagen de portada de este artículo es obra de la diseñadora e ilustradora coreana Minji Moon.