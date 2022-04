Animal lámina: imperdible exposición de Isidro Ferrer en Set Espai d’Art

Esculturas, objetos, dibujos, ensamblajes, collages, carteles…

Set Espai d’Art, una de las galerías mas interesantes de la escena valenciana, presenta Animal lámina, un interesante proyecto expositivo dedicado a la obra del ilustrador madrileño, Premio Nacional de Diseño, Isidro Ferrer.

La muestra, organizada en el marco de València Capital Mundial del Diseño 2022, refleja la acumulación donde se mueve Ferrer, su particular reino animal, un reino que surge de la actitud mecánica del hacer, de las vivencias infantiles y el hacer desinhibido. “Al recopilar los dibujos y las piezas que componen esta exposición me he dado cuenta que con los años mi universo gráfico se ha ido poblando de una fauna excéntrica y omnipresente que gana en volumen y relevancia», comenta Ferrer.

Los asistentes podrán disfrutar de un gran número de piezas realizadas con distintos soportes y técnicas. Pequeñas esculturas, delicados objetos, dibujos, ensamblajes, collages, carteles donde los protagonistas son los animales, un mundo animal que surge de la relación exclusivamente contemplativa y estética, que expresa con imágenes su pasión por el teatro de la vida.

«Algunos animales se repiten con insistencia en mi imaginario, pueblan mis cuadernos y son protagonistas de muchas de mis creaciones. Monos y elefantes se encuentran en la cúspide de la pirámide de mis preferencias, a los que siguen conejos, ciervos, todo tipo de aves, felinos, equinos y reptiles.

En cambio hay otros animales a los que no presto ninguna atención. Suelen ser animales domésticos, mayoritariamente perros y gatos, aunque también vacas y ovejas. Las gallinas no, las gallinas, a pesar de ser domésticas siempre han despertado mi curiosidad y simpatía. Será que no sé dibujar seres humanos, o será que el mundo animal se presta más a la transformación y el desvarío. No sé», asegura Ferrer.

Animal lámina se podrá visitar hasta el 3 de junio de 2022, de martes a viernes de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas. Más información en este enlace.