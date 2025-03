Bocadillos de diseño: Julián Ariza, Toormix, BD85 BD85, Yo Az y Requena Office

Yo Az, un ilustrador para seguir de cerca

El ilustrador galo conocido como Yo Az es dueño de un estilo ciertamente único en el que la obsesión por la precisión y el color dan como resultado composiciones grandilocuentes, llenas de rincones y segundas lecturas que consiguen atrapar al observador desde un primer momento. Y aunque el inmenso despliegue de formas geométricas, alineadas, superpuestas, exageradas,… parecen ser todo, nada más lejos de la realidad. Las exquisitas texturas con aires artesanales o el estupendo trabajo en el ámbito de las sombras, aportan y mucho.

Identidad y lenguaje gráfico de Toormix para un hotel en el corazón de Barcelona

Toormix, el galardonado estudio barcelonés dirigido por Ferran Mitjans y Oriol Armengou, ha sido el encargado de diseñar la identidad y lenguaje gráfico de Borneta, un nuevo hotel en el corazón de Barcelona.

Inspirado en la tradición del barrio y el cercano mercado histórico, la propuesta combina modernidad y memoria para ofrecer una experiencia auténtica profundamente arraigada en la historia local.

El diseño gráfico se nutre de texturas y formas inspiradas en las cajas de madera utilizadas para transportar frutas y verduras, así como en otros elementos característicos del mercado y su arquitectura. «Este lenguaje visual único se aplica en diversos elementos, como señalética, materiales de comunicación, carteles de “No molestar”, artículos como lápices y cuadernos, y tarjetas de bienvenida», comentan desde Toormix.

El resultado es un lenguaje visual moderno y atractivo que conecta directamente con la tradición del barrio y la historia del mercado, ahora transformado en un museo y espacio de memoria histórica.

Julián Ariza y la ilustración editorial colombiana

El ilustrador y artista colombiano Julián Ariza firma una deliciosa serie de ilustraciones para el libro The seagull who thought she was a chicken, del escritor turco Enes Özel. Al tratarse de una obra estrictamente para niños, Ariza debía dar con un lenguaje que pudiera conectar con ellos de forma inmediata y duradera. La repuesta llegó en forma de collage. Efectivamente, Ariza consiguió componer un paisaje lleno de vida, donde el color y la perfecta imperfección de lo artesanal lo es todo. Destaca especialmente la implementación de diversos materiales, tan familiares como inesperados.

Diseño editorial de BD85 BD85. Otro nivel

BD85 BD85, la agencia creativa londinense dirigida por Ben Lee, ha sido la elegida para diseñar Stencil in Use, un imponente volumen de 376 páginas editado por Victionary, consagrado a las llamadas tipografías «stencil», sus aplicaciones en el diseño y las reflexiones detrás de su creación. Impreso en dos colores de alto contraste, el trabajo de Ben Lee y su gente no podría haber sido mejor. Cada página es un oda al diseño, a los patrones, las estructuras y todo lo que es bello. «Conocidas por su gran temperamento visual y por sus hendiduras y aberturas estratégicas, las tipografías de estarcido (stencil) son más que simples fuentes vistas en cajas de envío, pintadas con aerosol o parafernalia de inspiración militar», comentan desde Victionary.

Requena Office firma la identidad de Garden Pizza

Requena Office, el estudio de diseño barcelonés fundado por Andrés Requena, firma la identidad de Garden Pizza, una reconocida cadena a nivel mundial y para muchos, de las mejores del sector. «Aprovechamos la riqueza simbólica del nombre para generar un lenguaje narrativo que vincula el crecimiento asociado a un jardín con plantas y la fermentación natural de una pizza. Partimos de una tipografía geométrica, neutra y racional (Avantgarde, Herb Lubalin) para crear y recrear otra mucho mas expresiva, alegre y afectiva. Una tipografía clásica que vuelve a renacer, bajo un prisma de movimiento y vida propia. Círculos y líneas rectas que se convierten en líneas curvas que entran y salen. letras que florecen, frases que germinan. Palabras como plantas, letras como flores», comenta Requena y agrega: «Contamos en la identidad con una g que además de configurarse como imagotipo, tiene una sorprendente similitud con el número 8. No es casualidad. En la búsqueda de una relación directa entre planta y pizza, nos encontramos con un recurso que nos ofrece una manera única de aunar formal y conceptualmente los dos términos. El ocho como número mágico, como guiño, como vínculo. Ocho porciones, ocho pétalos».

