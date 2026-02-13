Tania Yakunova: comunicar sin palabras

De Kiev a Londres

En el mundo de la ilustración, conseguir que una imagen valga más que mil palabras es relativamente «fácil», lo verdaderamente difícil es que valga la cantidad justa, ni una más, ni una menos. Y cuando hablamos de resumir, optimizar y sintetizar conceptos para entregarlos al observador como un troyano para que explote en su cabeza, no podemos sino poner sobre la mesa el nombre de Tania Yakunova.

Dueña de un estilo único y reconocible forjado a lo largo de toda una vida de esfuerzos y dedicación. Especialmente en la manera en cómo deconstruye la realidad tal cual la conocemos en formas simples, llenas de color y personalidad, convierte a cada una de sus piezas en pequeños casos de estudio.

Tania nació y creció en Kiev, Ucrania, y pasó la mayor parte de su vida adulta trabajando en la industria creativa; aunque no fue hasta 2014 que se conirtió en ilustradora a tiempo completo. En 2023, se mudó al Reino Unido con el respaldo del Arts Council England y desde entonces vive en el suroeste de Londres con su familia y su perro.

En sus trazos y composiciones se perciben influencias puntuales del avant-garde y la gráfica del último cuarto del siglo XX pero esto no quita mérito a su propuesta, todo lo contrario, sobre hombros de gigantes ha sabido encontrar el camino, su camino. Su estilo suele describirse como lleno de colores intensos, formas expresivas y una narrativa agridulce. «Me baso en el poder de las formas, los colores y la composición para transmitir emociones, a menudo indescriptibles» afirma.

Y agrega: «creo que el mejor trabajo surge de la fusión de diferentes ámbitos, lo que hago con la ilustración, las bellas artes y la cerámica. Últimamente, en mi práctica personal me inspiro en la observación atenta del mundo natural, donde todos nacemos como seres humanos complejos. Exploro cómo la memoria y el entorno moldean nuestra identidad. El ciclo cotidiano de la vida me resulta profundamente poético e intento plasmar esa sensación en mis obras».

Por supuesto no todo es «amor al arte», sus cualidades y calidades no han pasado desapercibidas para gigantes universales como Apple, Google, Facebook, Coca-Cola, Penguin Random House o The Washington Post, que han tardado en ponerse en sus manos para comunicar sus productos y servicios; compañías que como sabemos, no se toman a la ligera ni a su marca o ni a sus embajadores.

Su obra se ha exhibido internacionalmente y ha aparecido en numerosas publicaciones, catálogos y libros. Ha recibido numerosos premios profesionales, como el Premio Mundial de Ilustración, SILA, Communication Arts y muchos más.

«Ya sea en proyectos personales o comerciales, busco evocar emociones y capturar la magia serena de la vida, ya que creo que las artes visuales tienen un poder de expresión mayor que las palabras». Tania Yakunova