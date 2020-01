Charla sobre Diseño y Fabricación digital en la Central de Diseño de Matadero Madrid

Impulsando la metodología del Do It Yourself

Fábrica de Fabricantes, la plataforma itinerante de formación en fabricación digital, ofrecerá una charla demostrativa el próximo martes 21 de enero a las 19:30 horas en la Central de Diseño de Matadero Madrid (sala Cubo), donde además se sorteará una plaza gratuita para sus talleres entre los asistentes al evento.

La presentación correrá a cargo de Fabricio Santos, profesor experto en fabricación digital y socio fundador de Fábrica de Fabricantes, que explicará los procesos de creación de sus proyectos y la metodología de aprender fabricando aplicada en sus cursos. «En el nuevo milenio estamos viviendo el surgimiento de una cultura maker, que gracias a las herramientas digitales e internet, está impulsando la metodología del Do It Yourself. La pedagogía del aprender haciendo heredera de las propuestas de John Dewey y los talleres de la Bauhaus está presente en nuestra manera actual de desarrollar proyectos en cualquier ámbito creativo. Esta manera de hacer tiene su mayor expresión en los Laboratorios de Fabricación Digital donde se fomentan las sinergias interdisciplinares alcanzando resultados antes inimaginables», comentan desde la organización.