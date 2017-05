Decoding: Zoom in Design, exposición de Elisava Research en el Arts Santa Mónica

El jueves 23 de febrero a las 19 horas en el Espai Balcó del centro de Arts Santa Mónica, la unidad de investigación de ELISAVA, Elisava Research presentará: Decoding: Zoom in Design, una exposición que permite la interacción del visitante con los primeros resultados de las diversas investigaciones realizadas en torno al proceso de diseño y las competencias creativas; así como conocer la función del diseño para impulsar las tecnologías disruptivas.

Decoding: zoom in Design, es un acercamiento al universo de la investigación Decoding. Esta exposición, busca con su recorrido implicar al visitante en los procesos del diseño para entender su verdadera dimensión, a través de una serie de cuestiones, a las que el visitante podrá encontrar respuesta de manera práctica e intuitiva. En su conjunto, Decoding: Zoom in Design, es una exposición que presenta los primeros resultados del proyecto Decoding. Una investigación universitaria aplicada que se integra dentro del sistema de definición y formación de nuevos perfiles de diseñadores e ingenieros. Un punto de partida para entender cuál será el rol del diseñador en el futuro, que se podrá terminar de descubrir en la próxima exposición de ELISAVA Research en el Museo del Diseño (DHUB) a principios de 2018.